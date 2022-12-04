مدرب البرازيل: نيمار جاهز للمشاركة في ثمن النهائي

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 17:34

مدرب البرازيل: نيمار جاهز للمشاركة في ثمن النهائي
(Getty Images)
عرب ٤٨

قال مدرب البرازيل، تيتي، إن المهاجم نيمار سيتدرب في وقت لاحق اليوم، الأحد، وسيشارك مع أبطال العالم خمس مرات في مباراة دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم، أمام كوريا الجنوبية، يوم‭‭‭ ‬‬‬غد، الإثنين، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.

وتعرض نيمار للإصابة خلال فوز البرازيل 2-صفر على صربيا في افتتاح دور المجموعات، الأمر الذي أبعده عن الفوز 1-صفر على سويسرا والهزيمة المفاجئة بالنتيجة ذاتها أمام الكاميرون، في واحدة من سلسلة من الإصابات بالفريق.

وقال تيتي في مؤتمر صحافي، إن "نيمار سيتدرب في وقت لاحق اليوم وإذا تدرب جيدا سيشارك". وتعرض نيمار لعدة مشاكل في قدمه اليمنى وخضع لجراحة قبل أربع سنوات لعلاج كسر في مشط القدم.

وجاءت أنباء عودة نيمار للتشكيلة الأساسية بعدما تلقى المدافع تياغو سيلفا سؤالا في مؤتمر صحافي بشأن إمكانية مشاركته في المباراة، لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد "نعم".

وسيتم الترحيب به بحرارة في فريق يعاني من مشاكل في جاهزية لاعبيه، حيث أصيب دانيلو أيضا في الكاحل أمام صربيا، كما أصيب أليكس ساندرو في الفخذ خلال مباراة سويسرا.

واستبعد الثنائي أليكس تيليس وجابرييل جيسوس، الذي أصيب في الركبة أمام الكاميرون، من باقي مباريات البطولة، أمس السبت.

وقال تيتي إن دانيلو جاهز أيضا للعودة أمام كوريا الجنوبية غدا لكن ساندو سيغيب. وقال المدرب البرازيلي إنه "لا يزال غير قادر على اللعب. ما يزال يتعافى. عاد دانيلو ونيمار".

وأكد تيتي أن عودة نيمار كانت بدعم تام من الجهاز الطبي والحالة البدنية للاعب كانت أولوية.

وقال المدرب البرازيلي "إذا شارك في المباراة، سيكون ذلك لأنه بصحة جيدة وجاهز للعب من البداية وخوض اللقاء بالكامل بدون مشاكل. اعتمد دائما على أفضل اللاعبين لدي من البداية".

ومع عودة نيمار، قال تيتي إنه لن يكون هناك تغييرات في خط الهجوم عن التشكيلة التي بدأت أمام صربيا في وجود لوكاس باكيتا خلف نيمار وفينيسيوس جونيور ورافينيا وريتشارليسون.

وكانت علامة الاستفهام الكبيرة بشأن بديل ساندرو وتيليس في مركز الظهير الأيسر بعد استبعادهما. وحل ماركينيوس محل مدافع إشبيلية عقب إصابته أمام الكاميرون لكن الظهير الأيمن دانيلو ولاعب الوسط إيفرتون ريبيرو يظلان خيارين أيضا.

وقال تيتي: "بديل أليكس ساندرو سيكون لاعبا شارك بالفعل في هذا المركز مع ناديه. يمكنكم البحث وستكتشفون من هو".

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