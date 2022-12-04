مونديال قطر: مباراتا اليوم في ثمن النهائي

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 10:14

مونديال قطر: مباراتا اليوم في ثمن النهائي
(Gettyimages)
عرب ٤٨

تجرى اليوم، الأحد، مباراتين ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وفي المباراة الأولى، يلاقي منتخب فرنسا نظيره منتخب بولندا على استاد "الثمامة" عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القدس.

وكان المنتخب الفرنسي قد أنهى الدور الأول من مونديال قطر في صدارة المجموعة الرابعة، فيما احتل المنتخب البولندي المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الثانية، يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب السنغال على استاد "البيت" عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل إلى الدور الثاني بعدما تصدر المجموعة الثانية، فيما احتل المنتخب السنغالي المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ومما يذكر أن منتخبيْ الأرجنتين وهولندا قد حصدا بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزهما في مباراتيهما أمس، السبت.

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مونديال قطر: مباراتا اليوم في ثمن النهائي

مونديال قطر: مباراتا اليوم في ثمن النهائي

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