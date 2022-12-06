مباشر | مونديال قطر: البرتغال (0-0) سويسرا

يلتقي منتخبا البرتغال وسويسرا مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "لوسيل" في آخر مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وسيلاقي المنتخب الفائز "أسود الأطلس" في الدور الربع النهائي بعد فوزه وتأهله على حساب منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0).

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة.

تشكيلة المباراة

منتخب البرتغال: ديوغو كوستا، بيبي، ديوغو دالوت، روبن دياز، رافاييل جيريرو، ويليام كارفالهو، برونو فرنانديز، جونكالو راموس، برناردو سيلفا، جواو فيليكس، اوتافيو.

منتخب سويسرا: يان سومير، مانويل أكانجي، فابيانو شار، سيلفان فيدمير، إدميلسون فيرنانديز، غرانيت تشاكا، ريمو فرولير، غابرييل سو، روبن فارجاس، شيردان شاكيري، بيريل إيمبولو.