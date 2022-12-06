مونديال قطر: بيرهوف يستقيل من منصبه الإداري في منتخب ألمانيا

تاريخ النشر: 06/12/2022 - 11:49

مونديال قطر: بيرهوف يستقيل من منصبه الإداري في منتخب ألمانيا
أوليفر بيرهوف (Getty Images)
عرب ٤٨/ ا ف ب

أعلن مدير منتخب ألمانيا في كرة القدم، أوليفر بيرهوف، استقالته من منصبه بعد الخروج المحبط لبلاده مرة ثانية من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي، أمس الإثنين.

وخاض بطل العالم أربع مرات مشوارا متواضعا في مونديال قطر 2022 شهد خسارته افتتاحا أمام اليابان 1-2.

وتوصل بيرهوف والاتحاد الألماني إلى اتفاق "لإنهاء العقد الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر".

وعمل بيرهوف، صاحب هدفي الفوز لألمانيا في نهائي كأس أوروبا 1996، مع المنتخب الألماني منذ العام 2004. وكان له تأثير كبير خلال عمله مع المدربين السابقين يورغن كلينمسان ويواكيم لوف، قبل تسلم المدرب الحالي هانزي فليك مهامه في 2021.

وقال رئيس الاتحاد الألماني، برند نويندورف، إن بيرهوف "قدّم خدمات عظمية (للاتحاد)".

وعلى الرغم من تعثر المنتخب الألماني في البطولات الكبرى الأخيرة، إلا أن بيرهوف كان شريكا في نجاحات مميزة أبرزها إحراز كأس العالم 2014 في البرازيل عندما فازت بلاده على الدولة المضيفة 7-1 في نصف النهائي ثم أرجنتين ليونيل ميسي في النهائي. لكن ألمانيا ودعت دور المجموعات في المونديال للمرة الثانية تواليا كما أقصيت من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

ودعا نيوندورف وفليك إلى إصلاح شامل لنظام تطوير اللاعبين الشبان قبل استضافة البلاد نهائيات كأس أوروبا 2024.

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#مونديال قطر
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