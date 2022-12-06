مونديال قطر: بينتو يعلن نهاية مشواره مع كوريا الجنوبية

تاريخ النشر: 06/12/2022 - 12:00

مونديال قطر: بينتو يعلن نهاية مشواره مع كوريا الجنوبية
لاعب من منتخب كوريا الجنوبية يبكي بعد الخساراة أمام البرازيل، أمس (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن المدرب البرتغالي، باولو بينتو، ترك منصبه مدربا لكوريا الجنوبية بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 أمام البرازيل 1-4، أمس الإثنين، في قرار متوقع منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال بينتو بعد المباراة التي تأخر فيها فريقه 0-4 بعد 36 دقيقة إنه "يجب أن نفكّر في المستقبل، سيكون من دوني، علي أن أرتاح. أعلنت ذلك للاعبين والرئيس (الاتحاد). هذا قرار اتخذته في سبتمبر (أيلول)".

وكان بينتو استلم مهامه في العام 2018 خلفا لتاي- يونغ شين. وتابع البرتغالي في مؤتمر صحافي "أشكر اللاعبين، قدّموا كل ما لديهم، لقد تشرفت بتدريبهم".

واعتبر أن الخسارة "عادلة، أهنئ البرازيل، كانوا أفضل منا. هذا فوز طبيعي لفريق كبير مرشح لنيل اللقب".

وأردف المدرب البالغ 53 عاما أنه "بمقدورنا أن نفخر بعمل دام أربع سنوات، وللمرة الثالثة في تاريخ الكرة الكورية نتمكن من التأهل من دور المجموعات".

وكانت كوريا الجنوبية، التي يُعدّ بلوغها نصف النهائي على أرضها في 2002 أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي في المونديال، قد ضمنت تأهلها بعد فوزها على البرتغال في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

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#مونديال قطر
#كوريا الجنوبية
#باولو بينتو

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