فيديو: إيتو يركل مشجعا جزائريا في مونديال قطر

اعتذر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والنجم السابق، صامويل إيتو، عن ركله مشجعا جزائريا فيما وصفه بـ"مشادة عنيفة" عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية يوم الإثنين.

وتوقف إيتو لالتقاط الصور مع المشجعين بالقرب من ملعب "974" بعد فوز البرازيل على كوريا الجنوبية 4-1. وأظهره مقطع نشرته صحيفة "لا أبونيون" يرد بعد ذلك على تعليقات شخص يحمل كاميرا.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

وقام أفراد حراسة مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق بإبعاده وبدا كأنه صوب ركلة للرجل الذي سقط على الأرض.

ونشر إيتو بيانا باللغتين الفرنسية والإنجليزية على حسابه في "تويتر"، مشيرا إلى الحملة الدائرة منذ شهور التي يشنها مشجعو الجزائر ضد الكاميرون منذ المباراة الفاصلة لكأس العالم، في آذار/مارس قائلا "خضت مشادة عنيفة مع شخص ربما كان مشجعا جزائريا".

وأضاف إيتو، الذي يمثل اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر كسفير للإرث العالمي منذ عام 2019 "أود أن أعتذر عن فقدان صوابي وردة الفعل التي لا تتوافق مع شخصيتي".



ونشر المشجع الجزائري، سعيد مأموني، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا مسجلا على موقع "يوتيوب" قال فيه إنه هو الشخص الذي تعرض للهجوم، وأنه في مركز شرطة قطري لتقديم شكوى ضد إيتو.

وقال مأموني "تشاجر صموئيل معي. ضربني ودفعني الشخص المرافق له. أنا هنا لتقديم شكوى، كما أنه حطم كاميراتي".

وأشار إيتو إلى أنه استعمل القوة بعد أن سأله ماموني عما إذا كان قد قدم رشوة للحكم الغامبي باكاري جاساما في مباراة تصفيات كأس العالم المثيرة للجدل بين الكاميرون والجزائر. وفازت الكاميرون بمباراة الإياب 2-1 في اللحظات الأخيرة من المباراة وتأهلت لكأس العالم وفق قاعدة الأهداف خارج الأرض.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يطالب بإعادة المباراة بسبب ما اعتبرها أخطاء ارتكبها جاساما. لكن "الفيفا" رفض الشكوى.

لكن شكوى الجزائر انتقلت أيضا إلى أول مؤتمر صحافي رسمي للمنتخب الكاميروني في قطر، قبل يوم واحد من مواجهة سويسرا، عندما وجه صحفي جزائري سؤالا لمدرب الكاميرون ريغوبيرت سونغ حول "شراء التأهل" لكن الاخير رفض الإجابة.

وتواجد إيتو في قطر على رأس وفد الكاميرون الذي خرج من دور المجموعات الأسبوع الماضي.

وكتب أمس الثلاثاء "كنت هدفا للسباب والاتهامات بالتزوير دون أي دليل. أتعهد بالاستمرار في التصدي لهذه الاستفزازات والمضايقات اليومية من بعض المشجعين الجزائريين".