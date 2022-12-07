"فيفا": مونديال قطر أفضل نسخة لدور المجموعات في تاريخ البطولة

تاريخ النشر: 07/12/2022 - 21:12

"فيفا": مونديال قطر أفضل نسخة لدور المجموعات في تاريخ البطولة
(Getty Images)
عرب ٤٨

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، تميز دولة قطر في تنظيم كأس العالم، معتبرا أنه "الأفضل" في مراحله الأولى على مر التاريخ.

وقال إنفانتينو، اليوم الأربعاء، لموقع "فيفا" الرسمي عبر الإنترنت: "لقد حضرت جميع المباريات، أقولها بكل بساطة وبكل وضوح: هذه أفضل نسخة لمرحلة المجموعات في منافسات كأس العالم على الإطلاق".

وأضاف: "لقد قدمت المباريات كرة قدم جيدة جدا، داخل ملاعب من أروع ما يكون. كنا نعلم ذلك من قبل لكن فضلا عن ذلك، فإن الجمهور كان مدهشا، وكان متوسط المتفرجين 51 ألفا".

وعن عدد متابعي مباريات البطولة قال إنفانتينو: "تخطى عدد المشاهدات عبر الشاشات حاجز الملياري مشاهد، وهذا أمر مدهش، مليونان ونصف المليون يملؤون شوارع الدوحة وبضع مئات الآلاف التي تذهب للملاعب كل يوم... إن الأجواء رائعة، والحماس لا يُوصف".

وأضاف: "نأمل أن تتواصل كأس العالم قطر 2022 وتنتهي كما بدأت، بنجاحٍ منقطع النظير، أنا واثق من أننا سنصل إلى 5 مليارات متفرج حول العالم... في نهاية المطاف، كل ما نريده هو أن نمنح بعض الفرح والابتسامات للناس حول العالم، هذا هو الهدف من كرة القدم".

يذكر أن دور الـ16 من مونديال قطر اختتم، أمس الثلاثاء، عقب مواجهات قمة في الإثارة أسفرت عن تأهل ثمان منتخبات ستتنافس فيما بينها يومي الجمعة والسبت القادمين في الدور ربع النهائي.

ويلتقي المغرب الذي صنع الحدث بإقصائه إسبانيا مع البرتغال التي أمطرت شباك سويسرا بسداسية، وتلعب فرنسا حاملة اللقب ضد إنجلترا في قمة منتظرة، والأرجنتين أمام هولندا في مواجهة تعد بالكثير، والبرازيل مع كرواتيا.

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#جياني إنفانتينو
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