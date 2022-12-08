مونديال قطر: الاتحاد البرتغالي ينفي تقارير بشأن تهديد رونالدو مغادرة المنتخب

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن يكون النجم كريستيانو رونالدو، قد هدّد بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022 في قطر، لعدم مشاركته أساسيًا ضد سويسرا في الدور ثمن النهائي.

واتخذ المدرب، فرناندو سانتوش، قرارًا مفاجئًا بإبقاء رونالدو على دكة البدلاء، يوم الثلاثاء الماضي، وسجل بديله اليافع، غونسالو راموس، ثلاثية (هاتريك) في الفوز الكاسح 6-1 على سويسرا.

ودخل رونالدو في الدقيقة 73 عندما كانت "سيليساو" متقدمة 5-1، ولكن صحيفة "ريكورد" البرتغالية أفادت بأن المهاجم سبق أن هدّد في المغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوش.

من جانبه، قال الاتحاد، في بيان، "يوضح الاتحاد أن قائد سيليساو لم يهدّد أبدًا في الرحيل عن المنتخب خلال الاقامة في قطر". وتابع "كل يوم، يعمل رونالدو على تعزيز سجله الاستثنائي في خدمة المنتخب والبلاد، وهذا أمر يجب أن يُحترم".

وقال الاتحاد إن مشاركة رونالدو، الذي سجل هدفًا واحدًا في قطر من ضربة جزاء في الدور الأول ضد غانا، في المباراة أمام سويسرا كان دليلا آخر على التزامه.

يُعتبر رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة مع البرتغال وهو أفضل الهدّاف الدوليين في تاريخ كرة القدم.

وتلتقي البرتغال مع المغرب، يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي، ومن المحتمل أن يشارك راموس أساسيًا بدلا من رونالدو مجددًا.

ولم يتدرب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات مع البدلاء الآخرين في مران عقد أمس، الأربعاء، بل شارك في حصة في قاعة الرياضة إلى جانب الذين شاركوا أساسيين ضد سويسرا.

وعلّق رونالدو على هذه الأنباء بقوله في حسابه على موقع "إنستغرام"، "تتميز هذه المجموعة بلحمة كبيرة ومن الصعب على أي قوة خارجية تحطيمها. هذا فريق حقيقي سيدافع عن الحلم حتى النهاية".

وختم قائلا "أمتنا شجاعة للغاية ولا يمكن تخويفها من قبل أي خصم".