مباشر | مونديال قطر: هولندا (0-1) الأرجنتين

تاريخ النشر: 09/12/2022 - 21:35

مباشر | مونديال قطر: هولندا (0-1) الأرجنتين
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا الأرجنتين وهولندا مساء اليوم، الجمعة، على استاد "لوسيل" ضمن أحداث الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

وسيلاقي الفائز في المباراة منتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي بعدما أقصى الأخير منتخب البرازيل بركلات الترجيح (4-2).

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 34: هدف لمنتخب الأرجنتين سجله اللاعب مولينا.

تشكيلة المباراة

منتخب الأرجنتين: مارتينيز، مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، أكونا، فيرنانديز، دي بول، ماك أليستر، ميسي، ألفاريز.

منتخب هولندا: نوبرت، تيمبر، فان دايك، آكي، دومفريس، دي يونغ، دي رون، بليند، بيرجوين، جاكبو، ديباي.

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