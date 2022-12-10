مباشر | مونديال قطر: إنجلترا (1-1) فرنسا

يلتقي منتخبا إنجلترا وفرنسا مساء، السبت، على استاد "البيت" ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 17: هدف لمنتخب فرنسا أحرزه اللاعب أوريلين تشواميني.

دقيقة 43: بطاقة صفراء للاعب منتخب فرنسا أنطوان غريزمان.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 46: بطاقة صفراء للاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي.

دقيقة 53: هدف لمنتخب إنجلترا من ضربة جزاء سددها اللاعب هاري كين.

تشكيلة المباراة

منتخب فرنسا: هوغو لوريس، رافاييل فاران، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، أدريان رابيو، أورليان تشاوميني، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، أوليفيه جيرو.

منتخب إنجلترا: جوردان بيكفورد، كايل ووكر، لوك شاو، جون ستونز، هاري ماغواير، ديكلان رايس، جوردان هندرسون، فيل فودين، جود بيلينغهام، هاري كين، بوكايو ساكا.