مباشر | مونديال قطر: إنجلترا (1-1) فرنسا

تاريخ النشر: 10/12/2022 - 22:15

مباشر | مونديال قطر: إنجلترا (1-1) فرنسا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا إنجلترا وفرنسا مساء، السبت، على استاد "البيت" ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 17: هدف لمنتخب فرنسا أحرزه اللاعب أوريلين تشواميني.

دقيقة 43: بطاقة صفراء للاعب منتخب فرنسا أنطوان غريزمان.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 46: بطاقة صفراء للاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي.

دقيقة 53: هدف لمنتخب إنجلترا من ضربة جزاء سددها اللاعب هاري كين.

تشكيلة المباراة

منتخب فرنسا: هوغو لوريس، رافاييل فاران، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، أدريان رابيو، أورليان تشاوميني، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، أوليفيه جيرو.

منتخب إنجلترا: جوردان بيكفورد، كايل ووكر، لوك شاو، جون ستونز، هاري ماغواير، ديكلان رايس، جوردان هندرسون، فيل فودين، جود بيلينغهام، هاري كين، بوكايو ساكا.

بودكاست عرب 48

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مباشر | مونديال قطر: إنجلترا (1-1) فرنسا

مباشر | مونديال قطر: إنجلترا (1-1) فرنسا

مباشر | مونديال قطر: إنجلترا (1-1) فرنسا

مباشر | مونديال قطر: إنجلترا (1-1) فرنسا

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