مونديال قطر: فان غال يؤكد انتهاء مسيرته مع المنتخب الهولندي

تاريخ النشر: 10/12/2022 - 11:49

مونديال قطر: فان غال يؤكد انتهاء مسيرته مع المنتخب الهولندي
(Getty Images)
عرب ٤٨

أكد المدرب الهولندي، لويس فان غال، انتهاء مسيرته مع منتخب بلاده بعد خروجه من الدور ربع النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 3-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وقال المدرب المحنك الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، خلال المؤتمر الصحافي، "لن أتابع عملي كمدرب مع المنتخب الهولندي. كانت مباراتي الأخيرة في ثالث فترة لي".

وعاد فان غال من التقاعد لتدريب هولندا العام الماضي على الرغم من معركته القاسية مع سرطان البروستات، علماً بأنه سبق له أن أشرف على الفريق في مرورين سابقين (2000-2001 و2012-2014).

وأضاف "أنا فخور جدًا. استدعيت العديد من اللاعبين الشباب، لكي يتعلموا. أسّسنا مجموعة وعندما أنظر خلفي، أرى أمورًا إيجابية. لا يخالجني شعور أنني خسرت، لمجرد أن ذلك حصل بركلات الترجيح".

لويس فان غال

وبات فان غال عميد المدربين في مونديال قطر، وهو حضر إلى العرس العالمي بسجل حافل بناه في أياكس أمستردام الهولندي، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وابتعد عن الأضواء منذ إقالته من يونايتد في عام 2016، لكن المدرب الطلق في الكلام لا يزال صاحب شخصية فذة، كما أثبت من خلال قيادته "الطواحين" الهولندية إلى الادوار الاقصائية في كأس العالم بعد خضوعه لعلاج ناجح لمرضه.

وتابع أنه "في مطلق الأحوال، ما أتركه خلفي هي مجموعة رائعة. هو منتخب متماسك جدًا وتقني. أشرفت على تدريبه خلال 20 مباراة، ولم نخسر أبدًا. هو جيد لسبب ما. كما لعبنا ضد أفضل الدول".

وسيحل رونالد كومان بدلاً من فان غال اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير عقب الإعلان عن تعيينه قبل عدة أشهر.

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#المدرب الهولندي
#لويس فان غال
#مونديال قطر
#كأس العالم ٢٠٢٢

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