بين قفزة النصيري ورونالدو.. "المستحيل ليس مغربيا"

عرب ٤٨ / أ ف ب

بلغ ارتقاء اللاعب المغربي، يوسف النصيري، 2.78 م لإحراز الهدف الأغلى في تاريخ كرة القدم المغربية في نهائيات كأس العالم، عندما هز شباك البرتغال بهدف مقابل لا شيء في ربع نهائي مونديال قطر.

وتردد أن النصيري تفوق على القفزة الشهيرة لرونالدو التي سجلها في دوري أبطال أوروبا بموسم 2012-2013، لكن الأرقام نفت ذلك حيث سجلت قفزة رونالدو الشهيرة ارتفاع 2.93 م، وذلك خلال مشاركته مع فريقه الأسبق ريال مدريد في مواجهة مانشستر يونايتد.

قفزة للتاريخ من النصيري

تقترب من قفزة #رونالدو الأعلى ضد مانشستر يونايتد موسم 2012/2013 pic.twitter.com/s2ghKnIkfm — الجزيرة رياضة (@AJASports) December 11, 2022

وجاء هدف النصيري الذي يبلغ طوله 1.88 م عند الدقيقة 42 من ضربة رأسية رائعة بعد تمريرة عرضية أروع للمدافع الأيسر للوداد البيضاوي، يحيى عطية الله، الذي لعب أساسيا بسبب إصابة مدافع بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي.

وكانت المحاولة الرأسية الثالثة للنصيري في المباراة، بعد الأولى إثر ركلة ركنية انبرى لها حكيم زياش فوق العارضة (6)، والثانية إثر ركلة حرة جانبية لزياش أيضا تابعها النصيري برأسه بجوار القائم الأيسر (26).

كانت الثالثة حاسمة عندما طار لها بارتفاع 2.78 م فوق كوستا ومدافع مانشستر سيتي الإنجليزي روبن دياش وأمام عيني العملاق الآخر المخضرم بيبي (39 عاما).

كان الهدف الثالث للنصيري في مشاركتين في المونديال، أعاد به الأذهان إلى هدفه المونديالي الأول عندما طار برأسه لركلة ركنية انبرى لها فيصل فجر في المباراة ضد إسبانيا (2-2) عندما منح بلاده التقدم 2-1 بعد دخوله مكان خالد بوطيب مسجل الهدف الأول.

ونشر النصيري الذي رفع رصيده في كأس العالم إلى ثلاثة أهداف على حسابه في "إنستغرام"، صورًا لهدفه واحتفاله به وكتب عليها "المستحيل ليس مغربيا!! سنقاتل من أجلكم ومن أجل أحلامنا إلى آخر رمق! ديما (دائما) المغرب".

وأشاد مدرب المغرب وليد الركراكي بالنصيري، وقال "لطالما آمنت به، وهذا أمر جيد. حتى أنتم الصحافيون قتلتموني عندما قلت إنه سيذهب إلى كأس العالم. أعتقد أنه أفضل هداف للمغرب في كاس العالم وقد رد على أرض الملعب والجواب دائما على أرض الملعب إن كان لي كمدرب أو له كلاعب".

واضاف "آمنت بيوسف وما يمنحه للفريق على أرضية الملعب لا يمكن أن يفهمه إلا من يعرف كرة القدم. هو يعمل من أجل الفريق مثل (أوليفييه) جيرو مع فرنسا... تكوَّن في المغرب وهو المثل الأعلى للبقية وأنا فخور له لأنه سجل هدفا مهما".