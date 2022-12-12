مونديال قطر: كرواتيا تسعى إلى تكرار سيناريو 2018

"نحنُ في نصف نهائي كأس العالم، هذه نهاية القصة"، هكذا اختتم مدرّب كرواتيا، زلاتكو داليتش، مؤتمره الصحافي ردا على انتقاد أسلوب لعب فريقه مقارنة بما قدّمه في 2018، وشدّد على أنه لا يرغب بتوقّف المشوار هنا، وذلك عشية لقاء الأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر.

بعد الوصول إلى نصف النهائي عام 1998 في المشاركة الأولى منذ الاستقلال عن يوغوسلافيا، وبلوغها نهائي مونديال روسيا 2018، تخوض كرواتيا غدا، الثلاثاء، على ملعب لوسيل غمار دور الأربعة للمرة الثالثة في سادس مشاركة فقط.

ويصطدم رجال داليتش بطموح ليونيل ميسي الحالم بقيادة الأرجنتين إلى لقبها الأول منذ أيام الأسطورة دييغو مارادونا عام 1986 والثالث في تاريخها.

وعشية الموقعة المرتقبة، قال داليتش "نحن من بين أفضل أربع منتخبات في العالم. هذا نجاح مذهل لكرواتيا لكننا نريد المزيد".

وتابع "نحن نلعب ضد منتخب أرجنتيني عظيم، فريق رائع بقيادة ليونيل ميسي. قمنا بتحليل خصمنا ونعرف كيف يلعبون، أين يريدون الذهاب بالمباراة. أنا متفائل بطبيعتي وأنا أثق في لاعبيّ. لديهم شخصية رائعة ولم يكن ليصلوا إلى نصف النهائي لولا ذلك".

وعلى غرار عام 2018 حين خاضت التمديد ثلاث مرات وركلات الترجيح مرتين للوصول إلى النهائي قبل أن تخسر أمام فرنسا 2-4، اضطرت كرواتيا للمرور بركلات الحظ الترجيحية مرتين في 2022 من أجل العبور إلى دور الأربعة.

وعن إمكانية دخول عامل الإرهاق على الخط أمام الأرجنتين، قال داليتش "لعبنا وقتا إضافيا في مباراتين لكننا في نصف نهائي كأس العالم، وبالتالي لن نناقش الإرهاق. لدينا القوة والرغبة والطاقة. سنبذل قصارى جهدنا. لقد تعافينا بعد كل مباراة".

وعن المقارنة بين الفوز على الأرجنتين 3-0 في دور المجموعات عام 2018 والمواجهة المرتقبة الثلاثاء، قال داليتش "مباراة 2018 لا علاقة لها بمباراة الغد. إنها مباراة رائعة للبلدين. هناك الكثير على المحك بالنسبة للبلدين. غدا، لن يدخر أي منا جهدا. أتوقع مباراة قوية وديناميكية وعادلة من كلا الجانبين".

وخاضت الأرجنتين مواجهة نارية في ربع النهائي ضد هولندا حسمتها الأولى بركلات الترجيح بعدما كانت متقدمة 2-0 حتى الدقيقة 83، وانتهت بإشكال امتد للمنطقة الإعلامية المختلطة وكان ميسي على غير عادته محور هذه المعركة التي كانت نتيجتها في أرض الملعب 18 إنذارا وبطاقة حمراء.

وتطرق داليتش إلى مباراة الأرجنتين وهولندا، قائلا "كانت مباراة الأرجنتين وهولندا حامية. كان هناك العديد من المبارزات والمواقف غير المتعلقة بكرة القدم. آمل حقا ألا تكون الحال كذلك (الثلاثاء)".

ولدى سؤاله عما إذا كانت المباراة ضد الأرجنتين ستكون الأعظم في مسيرته، أجاب "بالنسبة لي، كانت مباراة نصف النهائي ضد إنجلترا (في 2018) الأعظم على الإطلاق والبرازيل تأتي في المركز الثاني (ربع نهائي النسخة الحالية). مباراة الغد ستكون الثالثة".

وتابع "لتكرار هذا الإنجاز (الوصول إلى النهائي) على المسرح العالمي، فوزنا غدا سيجعلها أعظم مباراة لكرواتيا في التاريخ".

واعتبر أن المنتخب الكرواتي جعل الوصول إلى النهائي "حلما يتحقق لجميع البلدان الصغيرة. أعطينا هذه البلدان الحق في أن تكون لديها تلك الأحلام. قبل أربعة أعوام، لم يتوقع أحد أن تصل كرواتيا إلى النهائي، لقد شجعهم قتالنا ونوعية لاعبينا".

ورأى أن فريقه ونظيره الأرجنتيني "يحملان مشاعر كبيرة. العاطفة والشغف. كرة القدم تجلب الكثير من الأشياء الجيدة والكثير من خيبات الأمل. من بين أربعة فرق، سيصل اثنان إلى النهائي وسيكون هناك فائز واحد فقط".