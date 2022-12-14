مونديال قطر: تشكيلة أسود المغرب المتوقعة لمواجهة فرنسا

يلاقي منتخب المغرب في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، نظيره منتخب فرنسا ضمن الدور نصف النهائي من مونديال قطر.

وستجرى المباراة التي يترقبها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم وخصوصًا في البلدان العربية، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس على استاد "البيت".

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بعد وصوله كأول منتخب عربي وإفريقي إلى المربع الذهبي من البطولة الكبرى على مستوى العالم.

وكان "أسود الأطلس" قد أقصى منتخبي إسبانيا والبرتغال من الدورين ثمن النهائي وربع النهائي على الترتيب، فيما كان قد تصدر المجموعة التي تواجد فيها منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ويسعى المنتخب المغربي إلى مباغتة بطل العالم ومواصلة كتابة التاريخ من خلال التأهل إلى المباراة النهائية وملاقاة المنتخب الأرجنتيني الذي تأهل على حساب كرواتيا (3-0).

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نوصير مزراوي، جواد يميق، رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.