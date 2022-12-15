المغرب.. احتفالات رغم خسارة نصف نهائي مونديال قطر

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 08:48

المغرب.. احتفالات رغم خسارة نصف نهائي مونديال قطر
(Getty Images)
عرب ٤٨

خرج المغاربة، الليلة الماضية، للاحتفال على الرغم من خسارة منتخبهم نصف نهائي مونديال قطر 2022، أمام فرنسا.

وبحسب مراسل الأناضول، خرج المغاربة إلى شارع "محمد الخامس" بالعاصمة الرباط، بمجرد انتهاء المباراة التي جمعت منتخب بلادهم بنظيره الفرنسي في دور نصف النهائي، مرددين شعارات تشيد بمستوى المنتخب الجيد.

كما خرج المئات للاحتفال بالدار البيضاء أكبر مدن البلاد، ومدن أخرى بالمملكة، وفق مراسلي الأناضول.

وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين نظيفين، ليضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي المونديال.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي، الذي سبق وتعادل معه سلبا في دور المجموعات، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في النهائيات.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في عام 2002.

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#مونديال قطر
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