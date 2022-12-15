مونديال قطر: من موسكو إلى الدوحة.. مسيرة شاقة للمنتخب الفرنسي

من إحراز اللقب في موسكو قبل أكثر من أربعة أعوام إلى نهائي مونديال قطر 2022، يوم الأحد المقبل، في العاصمة الدوحة، عانى المنتخب الفرنسي من صدمات ومطبات واستدعاء غير متوقع لكريم بنزيمة وظهور جيل جديد محاط بمخضرمين مثل هوغو لوريس وأوليفييه غيرو.

بعد الليلة المجنونة في 15 تموز/ يوليو 2018 على ملعب "لوغنيكي" في موسكو، عاش المنتخب الفرنسي خريفا متضاربا ومن دون اهتمام حقيقي بمسابقة جديدة هي دوري الأمم الأوروبية التي خاضها "الديوك" بلا تجديد دماء باستثناء قدوم تانغي ندومبيليه، فرلان مندي أو ألحسن بليا.

ارتقى الفرنسيون إلى حد ما لمكانتهم كأبطال عالم، لكنهم عرفوا بعض المطبات مثل السقوط أمام هولندا في دوري الأمم وتركيا في تصفيات كأس أوروبا (بنتيجة واحدة صفر-2) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وحزيران/ يونيو 2019.

التداعيات: هاتان المباراتان كلفتا غاليا الفرنسيين، إذ تسببت الأولى بحرمانهم من التأهل إلى المربع الأخير للمسابقة القارية الجديدة، والثانية في تنازلهم عن صدارة مجموعتهم في تصفيات كأس أوروبا 2020.

في خريف 2019، استولت الكآبة على "الزرق" بسبب الفشل الهجومي، ففاجأ ديشان الجميع مساء مباراته رقم 100 كمدرب ضد ألبانيا (2-0): اختار تكتيكا غير مسبوق مع ثلاثة مدافعين من أجل وضع لاعبيه الهجوميين في أفضل الظروف الممكنة. التجربة أعطت ثمارها وعاد أنطوان غريزمان ليصبح "متألقا" مرة أخرى بحسب المدرب.

ثم تدخلت جائحة كورونا لتعلق كرة القدم الدولية لقرابة عشرة أشهر.

عند الاستئناف، حصلت المفاجأة: عاد ديشان ليستدعي أدريان رابيو المبعد عن المنتخب منذ رفضه أن يكون على لائحة الاحتياطيين لمونديال 2018. نجح لاعب وسط يوفنتوس الذي يعتبر البديل الطبيعي لبليز ماتويدي، في فرض نفسه سريعا في الفريق المثالي لديشان، على غرار التشكيلة الحالية لمونديال قطر 2022.

سقط "الديوك" في مباراة ودية ضد فنلندا (0-2) لكنهم حققوا حملة ناجحة في دوري الأمم (خمسة انتصارات وتعادل واحد)، مع مباراة مرجعية خلف أبواب موصدة في البرتغال (1-0) بفضل هدف نغولو كانتي.

قبل أشهر قليلة من كأس أوروبا التي تأجلت من 2020 إلى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا، برزت فرنسا كمرشحة طبيعية للفوز باللقب، لا سيما مع ظهور وجوه جديدة جددت دماء التشكيلة: إدواردو كامافينغا، دايو أوباميكانو، الحارس مايك مينيان وماركوس تورام.

في 18 أيار/ مايو 2021 مفاجأة جديدة: قرّر ديشان إعادة استدعاء كريم بنزيمة بعدما استبعده طيلة خمسة أعوام ونصف عام بسبب "قضية الشريط الجنسي" للاعب الدولي السابق ماتيو فالبوينا. أفاد ديشان في حينها "أضع قضيتي الشخصية جانبا" لأن "خياراتي تستند إلى مصلحة المنتخب الفرنسي".

وفي مباراته الثانية بعد العودة، خرج بنزيمة من الملعب أمام بلغاريا (3-0) بسبب الإصابة، ليحل بدلا عنه منافسه التاريخي أوليفييه غيرو الذي سجل ثنائية وأشعل النار خلف الكواليس بتصريح موجه إلى زميله كيليان مبابي ينتقد فيه عدم حصوله على "كرات جيدة" خلال المباراة.

وقعت فرنسا في "مجموعة الموت" خلال كأس أوروبا، فتغلبت على ألمانيا ثم تعادلت مع المجر والبرتغال. حلت أولى في المجموعة لتواجه سويسرا التي بدت في طريقها للخسارة في ثمن النهائي أمام جارتها، لكنها عادت من بعيد وأدركت التعادل 3-3 في الوقت القاتل، لتفرض شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لها لينتهي بذلك مشوار أبطال العالم.

لأول مرة منذ استلامه المنصب، لم يمدّد ديشان عقده لما بعد كأس العالم 2022: كان يعلم أن مستقبله سيعتمد على نهائيات قطر 2022.

رد ديشان على المشككين به، وبخطته التكتيكية الجديدة نجاح الفريق في قلب تخلفه 0-2 أمام بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية إلى فوز قبل أن يتخطى إسبانيا في النهائي 2-1 بعدما كان متخلفا أيضا. وبمساهمته بهدفين في هاتين المباراتين، احتفل بنزيمة بأول تتويج له مع "الديوك".

وعلى الرغم من الاختلالات الدفاعية، يبدو أن روح موسكو تطفو على السطح مجددا مع بروز نجم لاعبين لا غنى عنهما في التشكيلة الأساسية: تيو هرنانديز وأوريليان تشواميني.

بعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية، حصلت الانتكاسة خلال تجمع حزيران/ يونيو، بسبب كثرة الإصابات التي تسببت بإنهاء رجال ديشان الموسم بهزيمتين وتعادلين.

في أيلول/ سبتمبر ووسط استمرار مشاكل الإصابات، سقط الفرنسيون مرة ثانية أمام الدنمارك صفر-2 بعد الأولى 1-2 في حزيران/ يونيو، ما دفع ديشان للتخلي عن خطة اللعب بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع ضمن رؤيته لمونديال قطر.

وكانت الاستعدادات لكأس العالم مصحوبة بالشكوك بسبب لعنة الإصابات التي حرمت "الديوك" من جهود بول بوغبا، نغولو كانتي، كريم بنزيمة، كريستوفر نكونكو، بريسنيل كيمبيمبي، مايك مينيان.

ثم وفي أول مباراة في النهائيات، انضم لوكا هرنانديز إلى اللائحة بعد إصابته في الفوز الافتتاحي على أستراليا (4-1) والذي أتبعه الفرنسيون بانتصار مقنع على الدنمارك (2-1)، قبل أن يريح ديشان أساسييه ما تسبب بالسقوط في الجولة الأخيرة أمام تونس (0-1).

عاد الأساسيون إلى التشكيلة في ثمن النهائي ضد بولندا ليساهموا في فوز مريح 3-1، قبل المعاناة في ربع النهائي لتخطي إنجلترا 2-1 بفضل هاري كاين الذي أهدر ركلة جزاء كانت ستجر فرنسا إلى التمديد على أغلب الظن.

وفي نصف النهائي، بكّر الفرنسيون بالتسجيل في مرمى المغرب عبر المدافع تيو هرنانديز، قبل أن يحسم البديل راندال كولو مواني بطاقة التأهل حيث تنتظرهم الأرجنتين في نهائي ناري هو الرابع في تاريخ الزرق.