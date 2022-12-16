خاص | مونديال قطر: ماذا قال مشجعون في الدوحة عن توقعاتهم لمباراة المغرب الأخيرة؟

يختتم منتخب المغرب مشواره وإنجازه التاريخي في مونديال قطر عندما يواجه نظيره منتخب كرواتيا، مساء السبت، في مباراة ثانية تجمع بينهما ضمن البطولة نفسها بعدما التقيا في الدور الأول (المجموعات).

ومن المقرر أن تقام المباراة عند الساعة الخامسة بتوقيت القدس على استاد "خليفة الدولي".



وسبق أن التقى المنتخب المغربي بنظيره الكرواتي في افتتاحية مبارياته بمونديال قطر، حيث افترقا حينها بالتعادل السلبي 0-0، ليتأهلا فيما بعد سويا عن المجموعة السادسة.

وكان المغرب قد حقق إنجازا تاريخيا بوصوله كأول منتخب عربي وإفريقي إلى المربع الذهبي قبل خروجه أمام فرنسا بعد الخسارة بهدفين مقابل لا شيء، فيما ودّع منتخب كرواتيا البطولة على يد الأرجنتين (0-3).

وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" عددا من المشجعين المتواجدين في قطر وتحديدا منطقة سوق واقف بالدوحة حول توقعاتهم لمباراة المغرب وكرواتيا.

وقال نزار زكراوي من تونس، لـ"عرب 48" إنني "أظن أن المغرب سيفوز في المباراة أمام كرواتيا، ونحن هنا سنشجعه من أجل حصد المركز الثالث".

نزار زكراوي

ودعا زكراوي المنتخب المغربي إلى اللعب بطريقة هجومية وألا يقتصر لعبه على الدفاع، معربا عن أمله في أن يكون الفوز من حليفه.

وذكر أحمد جلال من مصر لـ"عرب 48" أننا "نتمنى الفوز للمغرب بعد الخسارة التي كانت أمام فرنسا".

أحمد جلال

وأشار إلى أن "منتخب المغرب قام بتشريف كل العرب، ونحن نأمل أن يقدم مباراة قوية تليق به أمام كرواتيا ومثلما تعودنا عليه وفي أول مباراة له كانت أمام نفس المنتخب".

وتوقع عبد الحميد جغيمان من السعودية في حديث لـ"عرب 48"، فوز منتخب المغرب بهدف مقابل لا شيء لمنتخب كرواتيا.

عبد الحميد جغيمان

وأضاف "نأمل أن يلعب المنتخب المغربي مثلما تعودنا عليه في المباريات السابقة، سيما وأن ما حققه هو فخر للمغرب والبلدان العربية ولنا جميعا".