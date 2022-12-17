خاص | نهائي مونديال قطر: ماذا قال مشجعون في الدوحة عن توقعاتهم؟

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، الأحد، إلى ختام مباريات مونديال قطر عندما تواجه الأرجنتين نظيرتها فرنسا على استاد "لوسيل" في المباراة النهائية.

ويبحث كلا المنتخبين عن لقبهما الثالث في البطولة الكبرى على مستوى العالم، إذ يسعى المنتخب الفرنسي إلى التتويج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد نسخة العام 1998.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد توّج البطولة في نسختي العام 1978 و1986، علمًا أنه وصل في نسخة العام 2014 إلى النهائي إلا أنه خسر البطولة لصالح نظيره الألماني.

وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" عددا من المشجعين في العاصمة القطرية الدوحة حول توقعاتهم لمباراة النهائي المرتقبة.

وقال هشام الخطار من المغرب لـ"عرب 48"، إن "التوقع لمباراة الغد صعب، لكنني آمل أن تتوّج الأرجنتين بالبطولة".

هشام الخطار (عرب 48)

وبرر تشجيعه للأرجنتين بالقول إن "منتخب فرنسا صنع خيبة لقطر وعلى هذا الأساس لا أشجعه وأتمنى خسارته أمام الأرجنتين".

وحول الأجواء في مونديال قطر، ذكر أنها "جميلة وقد رأينا تنظيما محكما من قبل قطر، ونتوجه بالشكر لها على هذا التنظيم الحسن".

وذكر حسن العبد الله من السعودية لـ"عرب 48"، أنني "أريد فوز منتخب الأرجنتين في البطولة حتى نُظهر بأن السعودية فازت على بطل العالم ونثبت له هزيمته أمامنا".

حسن العبد الله (عرب 48)

وأشار إلى أن "مونديال قطر من أفضل نسخ بطولات العالم على الإطلاق، سيما وأنه في مكان واحد بينما في النسخة القادمة سيكون في عدة دول، ومن لم يحضر هذه النسخة فقد فوّت الفرصة عليه".

محمد شباعة (عرب 48)

وقال الشاب محمد شباعة من السعودية لـ"عرب 48"، إنني "أتوقع فوز فرنسا"، فيما كان الشاب توقع عبد الله حسين من السعودية مغايرا حيث رجح كفة الأرجنتين والفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف لفرنسا، وأرجع ذلك إلى ميسي الذي وصفه بالساحرة.

عبد الله حسين (عرب 48)

وتوقع الشاب مسلم علي من قطر في حديث لـ"عرب 48"، فوز فرنسا على الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، معتبرا أن الأرجنتين لديها لاعب واحد وهو ميسي بينما فرنسا لديها فريق متكامل.