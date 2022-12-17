قبل نهائي مونديال قطر: سجل الأبطال منذ انطلاق البطولة

تاريخ النشر: 17/12/2022 - 11:59

قبل نهائي مونديال قطر: سجل الأبطال منذ انطلاق البطولة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

يختتم مونديال قطر غدا، الأحد، بمباراة النهائي المقررة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، اللتين تتنافس كل منهما على التتويج باللقب الثالث في تاريخهما.

ومن المقرر أن تقام المباراة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القدس على استاد "لوسيل".

ويسعى المنتخب الفرنسي إلى الاحتفاظ بالبطولة الكبرى للنسخة الثانية على التوالي، فيما يطمح المنتخب الأرجنتيني لتعويض خسارته لنهائي 2014 والتتويج بالبطولة بعدما كانت المرة الأخيرة التي اعتلى فيها منصة التتويج في نسخة العام 1986.

وفيما يلي سجل المباريات النهائية وأبطال كأس العالم منذ انطلاق البطولة:

1930: فازت الأوروغواي على الأرجنتين 4-2 (في الأوروغواي)

1934: فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد (في إيطاليا)

1938: فازت إيطاليا على المجر 4-2 (في فرنسا)

1950: فازت الأوروغواي على البرازيل 2-1* (في البرازيل)

1954: فازت ألمانيا الغربية على المجر 3-2 (في سويسرا)

1958: فازت البرازيل على السويد 5-2 (في السويد)

1962: فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 (في تشيلي)

1966: فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد (في إنجلترا)

1970: فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 (في المكسيك)

1974: فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 (في ألمانيا الغربية)

1978: فازت الأرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد (في الأرجنتين)

1982: فازت إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1 (في إسبانيا)

1986: فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية 3-2 (في المكسيك)

1990: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-0 (في إيطاليا)

1994: فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي (في الولايات المتحدة)

1998: فازت فرنسا على البرازيل 3-0 (في فرنسا)

2002: فازت البرازيل على ألمانيا 2-0 (كوريا الجنوبية واليابان)

2006: فازت إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي (في ألمانيا)

2010: فازت إسبانيا على هولندا 1-0 بعد التمديد (في جنوب إفريقيا)

2014: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد (في البرازيل)

2018: فازت فرنسا على كرواتيا 4-2 (في روسيا)

2022: الأرجنتين - فرنسا (في قطر)

* في 1950، انتهت النسخة بمجموعة من أربع منتخبات، وفازت الأوروغواي على البرازيل 2-1 في المباراة الأخيرة التي عُدّت بمثابة نهائي.

المنتخبات المتوجة:

5 البرازيل (1958 و1962 و1970 و1994 و2002)

4 ألمانيا (1954 و1974 و1990 و2014) وإيطاليا (1934 و1938 و1982 و2006)

2 الأوروغواي (1930 و1950) والأرجنتين (1978 و1986) وفرنسا (1998 و2018)

1 إنجلترا (1966) وإسبانيا (2010).

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