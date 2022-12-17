منافسة محتدمة بين 4 لاعبين: من سيكون هداف مونديال قطر؟

تختتم بطولة كأس العالم المقامة في قطر يوم غد، السبت، بالمباراة النهائية المقررة بين الأرجنتين وفرنسا على استاد "لوسيل".

ومن المقرر أن يختتم منتخب المغرب مساء اليوم، السبت، مشواره بمواجهة منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد "خليفة الدولي".

ويتنافس 4 لاعبين وهم الأرجنتينيان ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز، مقابل الفرنسيين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو على جائزة هداف البطولة بعد وصولهم إلى قمة ترتيب الهدافين.

ومما يذكر أن الحذاء الذهبي يمنح للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف، وفي حال تسوى لاعبين سيفوز اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، إذا كان لاعبان أو أكثر متساويين، سيفوز اللاعب الذي لعب أقل عدد من الدقائق، كما سيتم منح الحذاء الفضي والحذاء البرونزي لثاني وثالث أفضل الهدافين على التوالي.

وفي نسخة مونديال روسيا الأخيرة، توّج الإنجليزي هاري كين بجائزة هداف البطولة بعد إحرازه 6 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي مونديال قطر:

خمسة أهداف

ليونيل ميسي (الأرجنتين)﻿

كيليان مبابي﻿ (فرنسا)

أربعة أهداف

جوليان ألفاريز (الأرجنتين)﻿

أوليفييه جيرو (فرنسا)﻿

ثلاثة أهداف

كودي جاكبو (هولندا)

جونسالو راموش (البرتغال)﻿

ريتشارليسون (البرازيل)

ماركوس راشفورد (إنجلترا)

إينر فالنسيا (إكوادور)

ألفارو موراتا (إسبانيا)

بوكايو ساكا (إنجلترا)﻿

هدفان

جيورجيان دي أراسكاتا (أوروغواي)

فينسنت أبو بكر (الكاميرون)﻿

ريتسو دوان (اليابان)﻿

رفائيل لياو (البرتغال)﻿

بريل إيمبولو (سويسرا)

سالم الدوسري (السعودية)

برونو فيرنانديش (البرتغال)

تشو كيو سيونج (كوريا الجنوبية)

أندريه كراماريتش (كرواتيا)

نيكلاس فولكروج (ألمانيا)

كاي هافيرتز (ألمانيا)

محمد قدوس (غانا)

ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)﻿

مهدي طارمي (إيران)

فيران توريس (إسبانيا)

روبيرت ليفاندوفسكي (بولندا)﻿.