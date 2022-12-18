مونديال قطر: كرواتيا تحتفل بالحصول على الميدالية البرونزية

سلّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غياني إنفانتينو، مساء أمس السبت، الميدالية البرونزية للاعبي وإدارييي المنتخب الكرواتي إثر الفوز على المغرب بهدفين لواحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال قطر 2022.

وسجل هدفي كرواتيا كل من المدافع غفارديول وميسلاف أورسيتش في الدقيقتين 7 و42، بينما وقع أشرف داري على هدف المغرب في الدقيقة 9.

وعلق المدرب الكرواتي، زلاتكو داليتش، على فوز منتخب بلاده بالمركز الثالث، بتصريحات صحفية أعقبت التتويج بالبرونز، عبر خلالها عن سعادته البالغة بتحقيق إنجاز مميز آخر للنسخة الثانية على التوالي.

وقال داليتش إن "هذه الميدالية مخصصة للشعب الكرواتي بكامله، كل من يتبعنا ويحبنا، الحصول على ميداليتين في نسختين متتاليتين من كأس العالم هو أمر رائع، أهنئ اللاعبين".

وأضاف أنه "بالنسبة لي هذا البرونز ذهب، لا يكاد أحد يستطيع تكرار مثل هذه النتيجة في أربعة أعوام. هذه المباراة السابعة لنا في البطولة، كانت جيدة وسنذهب إلى بلادنا، من الجيد العودة إلى الوطن فائزين".

(Gettyimages)

وشارك لاعب الوسط الكرواتي، لوفرو ماغر، مدربه الفرحة، وذكر في تصريحات نقلها موقع "كووورة" أنه "فخور بالمشاركة مع هذا الفريق، وسعيد بالفوز على المغرب".

وعن أداء "أسود الأطلس"، قال ماغر إن "المنتخب المغربي حقق إنجازا كبيرا ببلوغ المربع الذهبي، لأول مرة في تاريخه، وهو فريق خطير على المستوى الهجومي ومنظم على المستوى الدفاعي، بفضل مدربه وليد الركراكي الذي قدم بطولة رائعة".

بالمقابل، أبدى مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، أسفه على الهزيمة، وقال لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" بعد المباراة "إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم".

وأضاف أنه "سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء".

من جانبه، أعرب لاعب منتخب المغرب، أنس الزرزوري، عن أسفه "فقدان المركز الثالث"، لكنه شدد على "أهمية الإنجاز الذي حققه المغرب في المونديال" ووصفه بأنه "مدعاة للفخر والاعتزاز".

(Gettyimages)

وتناقلت مواقع مغربية محلية تصريحات للزرزوري، قال فيها إنه "أمر محزن أن نخسر المباراة، لكننا جعلنا الجميع يفخر بنا ليس فقط المغاربة وإنما كل العرب والمسلمين، وقد أحسسنا بتلك المساندة ومن المحزن ألا نفوز في هذه المباراة".

وأضاف أنه "كنا قريبين جدا من المركز الثالث وفي آخر أطوار المباراة أتيحت لنا العديد من الفرص، وكان بإمكاننا إحراز التعادل أو حتى الفوز".

وصرح محرز الهدف المغربي الوحيد في مرمى كرواتيا، أشرف داري، لقناة "الكاس" أنه "بالطبع هذه كرة القدم بها فائز وآخر خاسر ولم نستطع الانتصار اليوم لكي نسعد الجماهير المغربية".

(Gettyimages)

وأضاف أن "الجماهير المغربية كانت متعطشة لكي نكون في النهائي، لكن ذلك لم يُكتب لنا كما لم يُكتب لنا أن نفوز اليوم، وأتمنى أننا نسعد المغاربة في البطولات القادمة بإذن الله".

يذكر أن كرواتيا سبق لها أن حصدت المركز الثالث في مونديال فرنسا 1998، كما حلت وصيفة للبطل في النسخة السابقة في روسيا 2018. بينما أصبح "أسود الأطلس" أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في تاريخ النهائيات العالمية، بعد مشوار رائع وصل من خلاله إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام حاملة اللقب فرنسا بهدفين دون رد.