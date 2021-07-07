مدرب إسبانيا بعد الإقصاء: ليس لدي أي شكوى!

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 08:51

مدرب إسبانيا بعد الإقصاء: ليس لدي أي شكوى!
المدرب الإسباني لويس إنريكي (أ ب)
عرب ٤٨

علق مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، على خروج فريقه من الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" على يد مدرب منتخب إيطاليا بركلات الترجيح بالنتيجة 2-4.

ورغم الخروج من البطولة الأوروبية، هنأ إنريكي لاعبيه على مجهودهم الكبير خلال منافسات اليورو.

وأحرز ألفارو موراتا هدف التعادل بعد انفراد بالمرمى، لتعود إسبانيا إلى أجواء المباراة بعدما تقدم فيدريكو كييزا بالهدف الأول لإيطاليا في استاد "ويمبلي" بعد مرور ساعة من اللعب.

لكن بعد إخفاق الفريقين في هز الشباك خلال باقي الوقت الأصلي، ثم الوقت الإضافي، أهدر موراتا في ركلات الترجيح، ثم سجل جورجينيو الركلة الحاسمة، لتنتزع إيطاليا بطاقة الظهور في النهائي.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي "هذه ليست ليلة حزينة بالنسبة لي على الإطلاق. بكل تأكيد هناك بعض الإحباط، لكن هذا حال كرة القدم في مستوى النخبة. يجب أن تتعلم ثقافة الفوز والخسارة".

وأضاف "تحدثنا كثيرا عن أسلوبنا المفضل في اللعب، وشعر اللاعبون بالثقة في ذلك، ولا أستطيع إلا تهنئتهم فقط. ليس لدي أي شكوى".

وتابع "لقد أظهرنا أننا نلعب كفريق. الآن من المهم التعافي وسنلتقي مجددا قبل تصفيات كأس العالم".

ووجه لويس إنريكي، إشادة خاصة للاعب وسط برشلونة، بيدري البالغ عمره 18 عامًا، بعد مستواه المميز.

وأكمل بيدري، كل تمريراته 56 بنجاح على مدار 90 دقيقة في الوقت الأصلي في ويمبلي، ولا يوجد سوى الفرنسي صامويل أومتيتي الذي امتلك نسبة تمرير 100% لعدد أكبر من التمريرات في مباراة واحدة ببطولة أوروبا منذ 1980.

وأضاف إنريكي "لا يوجد لاعب عمره 18 عامًا فعل هذا. مستواه ودوره في الفريق وقدرته على إيجاد المساحات وشخصيته... لم أجد أبدا أي لاعب يفعل ما يفعله. هذا يخالف المنطق".


#إسبانيا
#إيطاليا
#يورو 2020
#كأس أمم أوروبا
#لويس إنريكي

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