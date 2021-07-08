يورو 2020: إنجلترا تتخطى الدانمارك وتتأهل للنهائي

بلغ منتخب إنجلترا نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بعد تخطيه نظيره منتخب الدانمارك بهدفين مقابل هدف للأخير.

وأحرز هدفا المنتخب الإنجليزي كل من اللاعبين سيمون كايير (ذاتي) وهاري كين، وفي المقابل سجل هدف المنتخب الدانماركي اللاعب ميكيل دامسغارد.

وسيلاقي المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي في نهائي البطولة الأوروبية يوم 11 تموز/ يوليو.

مجريات المباراة:

بدأ المنتخب الإنجليزي المباراة مهاجما ومسيطرا على المجريات، وانطلق كين بالكرة من الناحية اليمنى قبل أن يرسلها أرضية نحو منطقة الجزاء، لم يستطع رحيم سترلينغ من الوصول إليها.

وعاد كين مجددا ليمرر الكرة إلى سترلينغ الذي تخطى المدافع الدانماركي أندرياس كريستينسن في الجهة اليسرى، قبل أن يسدد كرة ضعيفة تهادت بين يدي الحارس كاسبر شمايكل.

وسدد هاري كين كرة قوية نحو المدرجات، وخطف الدنماركي بيير إميل هويبرغ الكرة من فيليبس، ليسدد كرة ضعيفة سيطر عليها الحارس جوردان بيكفورد بسهولة.

وأخطأ الحارس جوردان بيكفورد في تمرير الكرة، لتصل إلى مارتن برايثوايت المهاجم الدنماركي الذي مررها إلى كاسبر دولبرغ، لكن الأخير سدد كرة مرت بجانب المرمى.

أخطر فرص المنتخب الدانماركي في الشوط الأول جاءت عندما وصلت الكرة إلى ميكيل دامسغارد في الناحية اليسرى، ليطلق تسديدة قوية بيمينه ابتعدت قليلا عن المرمى.

وتمكن المنتخب الدانماركي من استغلال ركلة حرة مباشرة، نفذها دامسغارد من فوق الحائط البشري، وفشل بيكفورد في الوصول إليها، لتتهادى في الشباك بالدقيقة 30.

وظهر المنتخب الإنجليزي وكأنه يعاني من أجل الوصول لمنطقة جزاء الدنمارك، واحتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة، نفذها سترلينغ في الحائط البشري بالدقيقة 36.

وأهدر المنتخب الإنجليزي فرصة خالصة للتسجيل بالدقيقة 38، عندما مرر كين الكرة أمام المرمى نحو سترلينغ الذي تابعها من مسافة قريبة، بيد أن شمايكل أبعدها بأعجوبة.

وفي الدقيقة 39 كسر ساكا مصيدة التسلل في الجناح الأيمن، قبل أن يرسل الكرة أمام المرمى نحو سترلينغ، لكن قائد المنتخب الدانماركي سيمون كاير، حاول إبعاد الكرة لكنه وضعها في مرماه.

وتبادل المنتخبان الهجمات مع انطلاق الشوط الثاني، وارتقى ماغواير لركلة حرة، ليسدد الكرة برأسه قبل أن ينقذها شمايكل ببراعة يحسد عليها، وردت الدنمارك عبر تسديدة زاحفة من دولبرغ.

مرة أخرى عاد الإنجليز لفرض سيطرتهم على اللقاء، فمرر سترلينغ الكرة إلى شاو في الناحية اليسرى، لكن كرة الأخير أمام المرمى، تحولت من قدم هويبرغ إلى ركنية.

وأراد المنتخب الدنماركي إنعاش هجومه بإشراك يوسف بولسن وكريستيان نورغارد مكان دامسغارد ودولبرغ، وهو ما رد عليه المنتخب الإنجليزي بإشراك جاك جريليش مكان ساكا.

وكادت عرضية من مونت أن تغالط شمايكل الذي أبعدها في الوقت المناسب، وطالب لاعبو المنتخب الإنجليزي بركلة جزاء بعد سقوط كين، لكن الحكم واصل اللعب بعد الاستعانة بالفيديو.

وأرغمت الإصابة كريستينسن على الخروج من الملعب ليدخل مكانه يواكيم أندرسن، وجرب لاعب وسط إنجلترا فيليبس حظه بتسديدة منخفضة ابتعدت عن المرمى الدنماركي.

وتابع المدافع جون ستونز برأسه ركلة حرة نفذها شاو بجانب المرمى، ثم سدد فيليبس بعيدا عن المرمى، قبل أن يفشل كين في استثمار تمريرة غريليش القصيرة أمام المرمى.

وبعد مرور أربع دقائق من زمن الشوط الإضافي الأول، تألق شمايكل في إبعاد فرصة خطيرة لكين، ليدخل بعدها جوردان هندرسون وفيل فودين مكان ديكلان رايس ومونت.

وجاء الفرج عن طريق كين الذي تصدى لتنفيذ ركلة جزاء حصل عليها سترلينغ، وصد شمايكل الركلة قبل أن تعود إلى هاري الذي وضعها في الشباك بالدقيقة 104.

وأراد مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، تأمين تقدمه، فأخرج جاك غريليش وأشرك مكانه كيران تريبير، ليعمل الإنجليز على قتل الوقت حتى نهايته.