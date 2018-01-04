إنتر ميلان يكشف سبب بيعه النجم البرازيلي كوتينيو

كشف المدير الرياضي السابق بنادي إنتر ميلان الإيطالي، ماركو برانكا، عن السبب الذي دفع ناديه لبيع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لنادي لليفربول الإنجليزي عام 2013.



ونجح كوتينيو في التألق مع ليفربول بعد رحيله عن النيراتزوري، ويقال إن صانع الألعاب في طريقه الآن للانضمام لبرشلونة الإسباني في صفقة قياسية، ستكلف البارسا نحو 150 مليون يورو.



وقال برانكا، لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية: "لا أحد في إنتر كان يشك في مدى جودته وموهبته، ما فعلناه مع ليفربول لم يكن أمرا فنياً، بل كانت مشكلة تتعلق بالميزانية، كان يجب أن نبيعه حتى لا يتعرض النادي لمشاكل، ولهذا السبب رحل كوتينيو".



وأضاف: "هل يستحق 150مليون؟ لا توجد وسيلة لقياس سوق الانتقالات في هذه الأيام، ولكن هذا لا ينطبق فقط على كوتينيو، إنه ينطبق على الجميع، الأرقام أصبحت مجنونة".



واختتم: "ما أستطيع أن أقوله هو أنه لاعب يمكن أن يقوم بكل الأدوار في الهجوم، فيليب كان فريدا ومازال كذلك، يمكنه استخدام قدمه اليسرى أو اليمنى بلا فرق، وعندما يراوغ يمكنه أن يفعل ذلك من أي مكان".

وقالت صحيفة سبورت بيلد في وقت سابق أن "توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، لعب دورًا حاسمًا في فشل صفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة".

وأضافت الصحيفة "ليفربول اشترط التعاقد مع توماس مولر، للتنازل عن خدمات فيليب كوتينيو لصالح البارسا، وذلك لتعويض الفراغ الذي سيخلفه الدولي البرازيلي بالرحيل عن الريدز".