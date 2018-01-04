مدرب أرسنال يبحث عن خليفة للدولي أليكسيس سانشيز

قالت تقارير رياضية صباح اليوم الخميس،إن نادي آرسنال الإنجليزي ينوي الدخول في صراع التعاقد مع نجم كبير من البوندسليجا، لتعويض رحيل أليكسيس سانشيز، المحتمل خلال سوق الانتقالات الشتوية في الشهر الحالي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي "آرسين فينجر، وضع بالفعل قائمة من اللاعبين لتعويض سانشيز وعلى رأسها الجابوني بيير أوباميانغ، نجم بوروسيا دورتموند الألماني".



وأضاف الموقع: "سيكون رحيل سانشيز في يناير الحالي الفرصة الأخيرة لآرسنال، من أجل كسب بعض الأموال قبل فقدانه مجانًا الصيف المقبل بعد انتهاء عقده".

وتابع: "مانشستر سيتي، الجهة الأقرب للدولي التشيلي، خاصة بعد إصابة جابرييل خيسوس، وغيابه لنحو 3 أشهر للإصابة، وبالتالي سيكون بيب جوارديولا مجبرا على التعاقد مع اللاعب في هذا الشهر بدلاً من الصيف المقبل".

وختم القول: "أوباميانج سبق وأن تحدث عن رحيل محتمل خلال يناير، إذ قال: في ميركاتو الشتاء يمكن أن يحدث الكثير، وبالنسبة لي أيضًا".

وذكرت صحيفة تليغراف، أن آرسنال، ما زال مصرًا على ضم بديل قبل التفكير في بيع سانشيز، وسيطلب النادي اللندني 50 مليون إسترليني من أجل إتمام الصفقة.