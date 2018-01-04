هل يغادر هاينكس النادي البافاري؟

قالت إدارة بايرن ميونخ الألماني صباح اليوم الخميس، إنها لا تزال تصر على خطتها بشأن الألماني يوب هاينكس، المدير الفني المؤقت للفريق البافاري، الذي قاد الفريق لعودة مميزة إلى صدارة البوندسليجا بعد التعثر في بداية الموسم مع سلفه كارلو أنشيلوتي.



وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية، إن بايرن ميونخ يريد الاحتفاظ بهاينكس (72 عامًا)، في الموسم المقبل بأي ثمن.



وأضافت الصحيفة: "مع دخول فصل الشتاء إدارة بايرن لم تحدد بعد خططها تجاه المدرب الجديد للفريق، وهو ما يعني أن أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه مهتمان فقط باستمرار هاينكس".



وأوضحت: "لا توجد خطة جاهزة للتطبيق لدى هونيس ورومينيجه، وهما على ثقة تامة بأنهما يستطيعان إقناع هاينكس بالاستمرار لموسم آخر".



وأتمت "المرشحون المحتملون لتدريب بايرن، نيكو كوفاتش وجوليان ناجلسمان ورالف هازنهاتل، لن يكونوا متاحين إلا في 2019".



يذكر أن هاينكس، رفض في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي تصريحات أولي هونيس، حول إمكانية بقائه مع البافاري وتمديد عقده.



وقال هاينكس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أعلم ما الذي دفع هونيس لقول ذلك، نحن لدينا اتفاق واضح، حتى 30 يونيو المقبل".



وأضاف: "لا أريد الحديث حول ذلك مجددًا، ولدينا اتفاق".

يذكر أن المدرب البالغ من العمر 72 سنة، والذي تقاعد عام 2013، لم يشغل أي مهمة جديدة منذ مغادرته بايرن ميونخ صيف 2013 ،عندما فاز بثلاثية تاريخية، الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ودرب يوب هاينكس بايرن ميونخ خلال 3 مراحل في مسيرته وفاز بـ9 ألقاب، ويعتبر الفريق البافاري بيته المفضل ،كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد سنة 1998 ،ومع بايرن ميونخ 2012 ،وخسر نهائي 2012.