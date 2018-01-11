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برشلونة يبرم الصفقة الشتوية الثانية بعد كوتينيو

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 08:20

برشلونة يبرم الصفقة الشتوية الثانية بعد كوتينيو
(توضيحية)
عرب ٤٨ / ووكالات
تحرير : نايف صباح

أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس الأربعاء، أنه ضم إلى صفوفه المدافع الكولومبي باري مينا (23 عاما) وتكون هذه الصفقة الثانية للنادي بعد التعاقد مع نجم ليفربول البرازيلي فيليب كوتينيو.


وأنهى نادي برشلونة، صفقة انضمام الكولومبي ياري مينا، مدافع بالميراس، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع النادي البرازيلي الذي لم يوافق على المقابل المادي سوى في الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مينا سيصل الخميس إلى برشلونة من أجل إجراء الكشف الطبي والتوقيع على عقد سيمتد حتى عام 2023، في صفقة ستكلف النادي الكتالوني ما يقارب الـ 12 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن النادي البرازيلي كان قد رفض إكمال المفاوضات إذا لم يوافق برشلونة على دفع 5% من نسبة الرعاية التي يقرها الفيفا، مما دفع إدارة البلوغرانا لتسوية هذا الخلاف بعد تقدم بوروسيا دورتموند بعرض لضم اللاعب وصلت قيمته المالية لـ 27 مليون يورو.

ويأتي إصرار برشلونة على ضم صاحب الـ 23 عامًا ليعوض الرحيل القريب للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، كما أن الانتظار حتى الصيف سيزيد من قيمة اللاعب بمقدار 9 ملايين يورو إضافية.

وبهذه الصفقة أصبح مينا أول لاعب كولومبي يلعب في صفوف برشلونة، ليكون ثاني صفقات البلوجرانا في الشتاء بعد ضم كوتينيو قبل أيام قادمًا من ليفربول مقابل 120 مليون يورو إلى جانب 40 مليون كمتغيرات.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الدولي الكولومبي سيرتدي رقم 24 وهو نفس رقم الفرنسي جيريمي ماثيو لاعب برشلونة السابق.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#كوتينيو
#باري مينا

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