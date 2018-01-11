هل يغادر زيدان نادي ريال مدريد ؟

أدلى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، بتصريحات مفاجئة بعد التعادل بهدفين مع نومانسيا الليلة الماضية في معقل النادي الملكي سانتياغو برنابيو.



وأكد زيدان أنه رحل "راضيا إلى المنزل"، وأن هناك "أجواء طيبة"، مشيدا بالأداء الذي قدمه الفريق الثاني للريال أثناء المباراة.



وقال زيدان "قدمنا مباراة جيدة"، وذلك بعد التعادل مع فريق يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.



وأبرز "الأمر ليس بالسهل بالنسبة لمن يلعبون أقل، وفقدنا بعض قوانا في النهاية، وإذا تراجع أداؤك البدني قليلا فمن الوارد أن يجري ما حدث، سعيد بأداء جميع اللاعبين الذين يحظون بدقائق قليلة، ومبتهج بالتأهل، كان لقاء الذهاب مهما".



وعن مباراة الذهاب التي فاز بها الميرنجي 3-0 ، أوضح زيدان "كان لقاء مهما، الأمر صعب على اللاعبين الذين يظهرون بشكل أقل، لذا فإنني أعود مسرورا بما فعلوه، السلبي هو الهدف الذي تلقيناه قبل انتهاء الشوط الأول، غير ذلك قدمنا مباراة كرة قدم جيدة".



وأضاف "يراودني شعور طيب، أنا سعيد بأداء فريقي والتأهل لأننا بلغنا ربع النهائي".



وسعى زيدان لبث رسالة تفاؤل رغم النتيجة السيئة، مبرزا "نستعيد زمام الأمور وسنفعل ذلك بهدوء، دون مشكلة أخرى، أعلم كل ما تفكر فيه الصحافة".



ورغم أن عقده يسري حتى 2020 جدد زيدان نيته التفكير مرة أخرى دائما في نهاية الموسم، وقال "حدث الأمر نفسه العام الماضي، أسير دوما مباراة بمباراة وعاما بعد عام، لا أذهب أبعد من ذلك، أستمتع بما أفعله، يوما بيوم، لكنني لا أنظر لنفسي كمدرب لريال مدريد خلال عامين، رغم أن هناك عقد لكنه لا يعني شيئا".