"دوناروما" يلمح إلى إمكانية الرحيل عن الميلان

قال المدير الرياضي لنادي ميلان الايطالي، ماسيمليانو ميرابيلي، إن إدارة لا تعارض رحيل حارس المرمى الشاب جيانلويجي دوناروما.

وقال ميرابيلي لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت "أنا والمدير التنفيذي ماركو فاسوني نعمل معا كل يوم، لقد شاركنا كل شيء كنا نفكر فيه مع مونتيلا المدرب السابق، وكان سعيدا جدا بصفقاتنا في الصيف، ما زالت لدي الرسالة النصية التي أرسلها لي، عندما كنا على وشك التوقيع مع بونوتشي".

وأضاف "أنا سعيد جدا بالمدرب الحالي جاتوزو، نحن نحب أساليبه والطريقة التي يعمل بها، كان علينا أن نفعل شيئا لتحسين نتائج الفريق، أنا مسرور بالعثورعلى شخص يعمل أكثر مني".

وأوضح "دوناروما؟ لقد وقع على عقد تمديد معنا، وكان سعيدا جدا به، لم يخبرنا أبدا أنه يريد المغادرة، سأحب أن ينهي مسيرته في ميلان، ولكن إذا قال لنا إنه يرغب في الرحيل، سوف نساعده على ذلك، لأننا لا نريد الاحتفاظ في صفوفنا بلاعب غير سعيد".

وكانت تقارير كشفت مؤخرا عن أن مينو رايولا وكيل دوناروما غير راض عن العقد الجديد الذي وقعه اللاعب مع النادي اللومباردي، ويريد تحسين شروطه أو الرحيل عن ملعب سان سيرو، في ظل شائعات عن اهتمام أندية كبيرة بصاحب الـ18عاما منها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحف رياضية أن العملاق الباريسي يريد حارس الميلان، الذي حاول ضمه قبل بداية الموسم الحالي.