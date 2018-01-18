برشلونة يجهز لصفقة ضخمة بعد فيليب كوتينيو

قالت الصحف الرياضية صباح اليوم الخميس، إن برشلونة الإسباني يفكر بجدية في إبرام صفقة مدوية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بعد أن ضم إلى صفوفة نجم ليفربول السابق، البرازيلي فيليب كوتينيو .



ووفقا للصحفي الشهير جانلوكا دي مارزيو، فإن النادي الكتالوني يدرس ضم أنطوان غريزمان، نجم هجوم أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل مبلغ 100 إلى 110 مليون يورو.



وأوضح دي مارزيو، أن برشلونة يخشى أن يصبح ثمن غريزمان في الصيف 200 مليون يورو، وهو ما دفع إدارة البارسا للتفكير في التحرك لضم الفرنسي مبكرا هذا الشهر.



وأشار إلى أنه في حال رحيل غريزمان، فإن أتلتيكو مدريد سيتجه لمحاولة التعاقد مع توماس ليمار، نجم موناكو الفرنسي.



وسيكون تحرك أتلتيكو لضم ليمار بمثابة ضربة موجعة لنادي ليفربول الإنجليزي، والذي يريد ضم اللاعب لتعويض رحيل صانع الألعاب البرازيلي فيليبب كوتينيو.

ووفقا لصحيفة "آس" فإن التعاقد مع كوتينيو، لن يمنع برشلونة من محاولة ضم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم خط هجوم المنافس المحلي أتلتيكو مدريد نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يخطط لدفع مبلغ 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الروخيبلانكوس، بالإضافة إلى ذلك سيعرض البارسا على اللاعب عقدًا لمدة 5 سنوات، براتب سنوي سيجعله على نفس المستوى مع نجوم البلوغرانا الكبار مثل لويس سواريز وأقل فقط من النجم ليونيل ميسي.