تشيلسي يفلت من فخ نوريتش سيتي بشق الأنفس

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي بالعبور إلى الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه أمس الأربعاء على ضيفه نوريتش سيتي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في مباراة الإعادة بالدور الثالث.

وأحرز المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي هدف تشيلسي في الدقيقة 55، قبل أن يعادل جمال لويس الكفة للفريق الضيف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وكان الفريقان التقيا في وقت سابق على ملعب نوريتش، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وسيلعب تشيلسي في الدور الرابع مع نيوكاسل يونايتد.

وتأخر انطلاق المباراة ربع ساعة بسبب عطل في سكة حديد لندن، أدى لتأخّر العديد من أنصار الفريقين عن الوصول إلى مدرجات ملعب "ستامفورد بريدج".

وأشرك مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي تشكيلة من اللاعبين البدلاء، واعتمد على طريقة اللعب 3-4-3، ولعب الحارس الاحتياطي ويلي كاباييرو، خلف ثلاثي الدفاع دافيد لويز وسيزار أزبيليكويتا وناثان أمبادو، فيما تواجد الإيطالي دفيدي زاباكوستا على الجهة اليمنى والبرازيلي كينيدي على اليسرى.



ووقف داني درينكووتر إلى جانب الفرنسي تيموي باكايوكو في وسط الملعب، فيما تكوّن ثلاثي الهجوم من البرازيلي ويليان والإسباني بيدرو رودريجيز والبلجيكي باتشواي.

هدّد تشيلسي مرمى منافسه للمرة الأولى في الدقيقة السابعة عبر تسديدة من درينكووتر مرّت بجانب المرمى، وبعدها بدقائق تصدى حارس نوريتش أنجوس جان لمحاولة ويليان لتتحوّل الكرة إلى ركنية سدّد على اثرها باكايوكو الكرة برأسه، وفشل أزبيليكويتا في متابعتها بالشباك.



تواصلت سيطرة تشيلسي، واحتسب الحكم ركلة حرة نفذها دافيد لويز في أحضان الحارس جان، وفي الدقيقة 26 حرمت العارضة تشيلسي من هدف التقدم بعدما تصدّت لصاروخية من درينكووتر.

أما نوريتش فظل هادئا حتى الدقيقة 33 عندما أطلق مهاجمه البرتغالي نلسون أوليفيرا كرة قوية هزت العارضة أيضا.

في الشوط الثاني، ضغط تشيلسي لإنهاء صيامه عن التسجيل في المباريات القليلة الماضية، وكان له ذلك في الدقيقة 55، عبر باتشواي الذي تلقى كرة أرضية أمام المرمى من كينيدي، فسدّدها من مسافة قريبة في الزاوية العليا القريبة من مرمى نوريتش.

وحرم القائم نوريتش من هدف التعادل في الدقيقة 65، وطالب جمهور تشيلسي بركلة جزاء بدعوى إعاقة بيدرو داخل المنطقة، لكن الحكم وجّه البطاقة الصفراء للاعب الإسباني بحجة التمثيل.

ثم بذل كاباييرو جهدا كبيرا لحرمان مهاجم نوريتش جيمس موريسون من التسجيل في الدقيقة 64.

وهيّأ ويليان الكرة لدرينكووتر الذي أهدر فرصة جديدة بتسديده فوق المرمى بالدقيقة 69، وسدّد أوليفيرا في مكان وقوف الحارس كاباييرو من بعد 20 يارده، وكان البديل ألفارو موراتا يترك بصمة فورية على أحداث اللقاء بعدما رفع له درينكووتر كرة عرضية قابلها برأسه دون أن يصيب الشباك في الدقيقة 82.



وأرسل بيدرو كرة من اليسار مرّت من أمام موراتا قبل أن يقابلها زاباكوستا في الناحية الأخرى بعيدا عن المرمى.



ودفع صاحب الأرض ثمن إهداره الفرص، عندما تلقّى مرماه هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر رأسية من جمال لويس إثر عرضية مميزة من تيم كلوسه.

وأهدر موراتا فرصة حسم المباراة في الشوط الإضافي الأول بعدما تصدى الحارس جون لتسديدة قريبة، ثم عاد الحارس لينقذ رأسية جديدة من المهاجم الإسباني في الشوط الإضافي الثاني.



ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 117 بعد تلقي بيدرو البطاقة الصفرء الثانية، ولحق به موراتا الذي حصل على انذار بداعي التمثيل قبل أن يحتج وينال الطاقة الثانية في الدقيقة الأخيرة.



واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية إلى تشيلسي، بعدما تصدى كاباييرو لركلة نوريتش الأولى التي نفذها أوليفيرا.