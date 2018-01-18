أوباميانغ يعود لتشكيلة دورتموند بعد تسوية الخلاف مع مدربه

تصدر خبر إنتهاء الخلاف بين بيير أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند ومدربه بيتر ستوجر الصحافة الألمانية الصادرة صباح اليوم الخميس، بعد أسبوع عاصف شهد استبعاد اللاعب من مواجهة فولفسبورج الجمعة الماضي.



وشارك الدولي الغابوني، بتدريبات دورتموند وهو يعد حاليًا هو خيار متاح لمباراة هيرتا برلين، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة البوندسليجا.



وتصدرت صورة ستوجر وأوباميانغ، غلاف صحيفة "فوسبول بيلد" التي أشارت إلى انتهاء الخلاف بينهما، وعنونت: "ستوجر يصفح عن أوبا".



وطرحت الصحيفة سؤالاً عبر غلافها: لماذا يتفوق إشبيلية الإسباني على أندية البوندسليجا؟ موضحة أن آخر فريق ألماني فاز بلقب الدوري الأوروبي هو شالكه عام 1997، بينما حقق الفريق الأندلسي اللقب 5 مرات خلال الأعوام الأخيرة (2006، و2007، و2014، و2015، و2016).

يذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي يفكر بجدية التعاقد من النجم الغابوني ليكون خليفة الدولي ألكسيس سانشيز