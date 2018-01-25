صديق نيمار يوضح حقيقة رغبته بالإنتقال إلى النادي الملكي

كشف مهاجم نادي إسبانيول ليو بابتيستاو، والمعروف بصداقته مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار حقيقة رغبة نجم السليساو في الرحيل عن النادي الباريسي، في ظل ربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



وقال بابتيستاو (25 عاما)، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه على اتصال دائم مع مواطنه، مؤكدا أن نجم السيليساو سعيد بالحياة في فرنسا.



وتابع بابتيستاو: "كثيرا ما أتحدث مع نيمار، ولكن ليس عن كرة القدم ومع ذلك، يمكنني أن أؤكد لكم، أنه سعيد جدا مع بي إس جي".



وأضاف: "نيمار يشعر بالسعادة هناك، مع أصدقائه وعائلته، لا أستطيع أن أتخيله في أي مكان آخر غير باريس".



وتعرض نيمار مؤخرا لصافرات استهجان، من قبل مشجعي باريس سان جيرمان، خلال الفوز 8-0 على ديجون، بعد أن حرم زميله الأوروجوياني إدينسون كافاني من تنفيذ ركلة جزاء، كان تسجيلها سيجعله الهداف التاريخي للنادي العاصمي.

ويتقاضى نيمار راتبا سنويا، يُقدر بـ38 مليون يورو، يحتل به المركز الثاني، بقائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، خلف المتصدر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة (50 مليون يورو).

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