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لاعب برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 14:34

لاعب برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي
(توضيحية)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : نايف صباح

ذكرت صحف رياضية صباح اليوم الخميس، أن نادي برشلونة الإسباني قد حدد قيمة مدافعه الإسباني، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن البارسا على استعداد لبيع الظهير الأيمن أليكس فيدال مقابل 10 ملايين يورو، علما بأن نادي روما الإيطالي، يعتبر واحدا من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات البالغ من العمر 28 عاما، كما اعترف وكيله أمس بأنه تحدث إلى مونشي، المدير الرياضي للفريق الإيطالي، عن ذلك.

ووصفت الصحيفة فيدال بأنه سيكون الخيار المناسب لروما، حيث أن الإسباني رغم أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، إلا أنه قادر أيضا على شغل مكان أليكسندر كولاروف على الجهة اليسرى، إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن يستخدم روما جزء من مبلغ الـ20 مليون يورو، التي سيحصل عليها، من بيع الظهير البرازيلي إيمرسون بالميري لتشيلسي الإنجليزي، من أجل التعاقد مع بديل هذا الشهر.

وكان برشلونة قد تعاقد مع فيدال سنة 2015 قادمًا من إشبيلية، مقابل 18 مليون يورو إضافة لـ4 ملايين كمتغيرات.

ويعتبر أليكس فيدال متاحًا في سوق الانتقالات الشتوية، خاصة أنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الكاتالوني، بعدما لعب 588 دقيقة فقط هذا الموسم، كما أنه لم يلعب سوى مباراتين كاملتين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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