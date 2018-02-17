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محمد صلاح: أتطلع لمواصلة التهديف والحفاظ على أدائي

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 22:44

محمد صلاح: أتطلع لمواصلة التهديف والحفاظ على أدائي
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : خالد السيد

قال لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، الذي نجح في تسجيل 30 هدفًا في موسمه الأول في صفوف الفريق الإنجليزي، ليفربول، إنّه يتطلع لتسجيل المزيد من الأهداف لفريقه في الفترة المقبلة.

وفي حوار له مع موقع نادي ليفربول الالكتروني، اليوم السبت، قال صلاح "إنه لشيء رائع تسجيلي 30 هدفًا مع الفريق، أنا سعيد جدًا، لكن لابد لي الاستمرار والحفاظ على أدائي، وأتطلع إلى إحراز العديد من الأهداف".

وأشار صلاح "في ذهني، أنا أحاول دائمًا تحسين أدائي، وأفعل ذلك كل يوم، أنظر إلى نفسي كل يوم وأحاول تحسين نفسي طوال الوقت".

وأضاف "أنا سعيد بهذه اللحظة، أشعر بأنني بحالة جيدة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، لا يزال هناك المزيد مستقبلاً".

مشجعو ليفربول يهتفون لصلاح: سنصبح مسلمين لأجلك!
وفي مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، قال المشجعون "محمد صلاح يسجل لي، وسيسجل لك، إذا سجل المزيد، سأصبح مسلما قريبا"
 

وأكد صلاح، أنّه لم يكن لينجز إنجاز كهذا، لولا دعم أعضاء الفريق الآخرين من لاعبين وإدارة.

وتابع المصري تصريحاته قائلًا "ألعب بجانب لاعبين جيدين جدًا، كل واحد لديه صفات مختلفة، مما يسهل لي اللعب".

ونجح صلاح في إحراز 30 هدفًا في أول مواسمه مع ليفربول، بواقع 22 هدفًا بالدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، و7 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف أنّه شعر بسعادة بالغة عندما أرسل إليه شخص مجهول إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق، في البرتغال، علم مصر وكتبت عليه العبارة التالية " الملك المصري"، وأصبح لقب صلاح الدارج بين المصريين، "الهرم الرابع".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد صلاح
#الدوري الانجليزي
#ليفربول

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