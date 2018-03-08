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جمهور الأهلي يعود للملاعب والهتاف ضد النظام

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 18:19

جمهور الأهلي يعود للملاعب والهتاف ضد النظام
من المواجهات مع قوات الأمن
عرب ٤٨
تحرير : خالد السيد

 انتشار مقطع مصور لجمهور فريق كرة القدم المصري الشهير، الأهلي، خلال لعبة جمعت الفريق بنظيره الغابوني، مونانا، في مباراة في دوري أبطال أفريقيا، وهو يهتف ضد النظام الحاكم، والذي أدى إلى اعتقال بعض أعضاء الفريق ومواجهة بين قوات الأمن المصرية والمشجعين. 

وتضمن المقطع المصور هتافات الجمهور التي شملت كلمات إحدى أغاني الجمهور الشهيرة، بعنوان "حرية" والتي أصدرها بعض أعضاء "رابطة ألتراس أهلاوي"، واعتمدها جمهور الفريق كجزء من هتافاته المرددة في الملاعب، منذ عام 2012، كحطوة احتجاجية ضد النظام بعد أحداث مجزرة بورسعيد الذي راح ضحيتها 72 مشجع "أهلاوي" على أرض الملعب في المدينة، والتي اتهم بالتخطيط لها، المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد عقب خلع الرئيس المصري، حسني مبارك، جرّاء الثورة المصرية عام 2011، ثورة يناير.

وتواجد عدد ضئيل من أعضاء الجمهور في اللعبة يوم الثلاثاء، فمعظمهم مُنع من الدخول إلى الملعب، في إطار المنع الذي حلّ على روابط الألتراس في مصر، بعد صدور حكم باعتبارها إرهابية ومحظورة عام 2015.

ويشار إلى أنّ هذه  الهتافات أسعدت الكثيرين بعد أن اعتبرت أغاني الألتراس جزء من روح الثورة المصرية وحاربها البعض، خصوصًا الإعلام المصري الموالي للنظام الذي اتهمها بإحداث الشغب.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ألتراس أهلاوي
#فريق الأهلي
#مصر
#كرة قدم مصرية

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