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"ريال مدريد" يتوجه نحو ضم ليفاندوفسكي لسببين

تاريخ النشر: 21/03/2018 - 10:20

"ريال مدريد" يتوجه نحو ضم ليفاندوفسكي لسببين
أرشيفية
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : خالد السيد

قالت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، إنّ هناك سببين أساسيين لتوجه الفريق الإسباني الملكي، "ريال مدريد"، في تفضيل مهاجم "بايرن ميونخ" الاعب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، على نجم توتنهام، هاري كين، لهذا يُفضل الفريق ضمّه إلى صفوفه.

وكتبت الصحفية الإسبانية "آس"، أن توجه "ريال مدريد" لضم ليفاندوفسكي، ينبُع بالأساس، من عدم رغبة الفريق دفع مبالغ طائلة و"مبالغ بها" لإدارة السبيرز لشراء كين، بالإضافة إلى خوف الفريق من الشكوك حول شخصية كين، فيقول البعض إنّه يتميّز بشخصيته الانطوائية، والتي يراها الفريق عائقًا أمام تكيّفه مع باقي اللاعبين فيه، وهو أمرٌ لا ترغبه إدارة "ريال مدريد".

وأضافت الصحيفة أن مدرب "ريال مدريد"، زين الدين زيدان، قد اختار ليفاندوفسكي ونصح إدارة الفريق بضمّه إليه، ووفق ذلك، اتفق النادي مع وكيل اللاعب البولندي، بيني زاهافي، فيما لم يتواصل مع إدارة "بايرن" في هذا الشأن، حتى الآن.

ومن المتوقع أن تطلب إدارة فريق "بايرن" مقابل التخلي عن ليفاندوفسكي (29 عامًا) للنادي الأبيض، ما لا يقل عن 100 مليون يورو، لكن يمكن أن يقل هذا المبلغ، إذا حول الفريق البافاري إعارة صانع الألعاب الكولومبي، خاميس رودريجيز، إلى انتقال دائم، بنهاية الموسم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بايرن
#رياد مدريد
#ليفاندوفسكي
#هاري كين

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