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ليفربول يدفع 75 مليون يورو لقاء أليسون

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 21:25

ليفربول يدفع 75 مليون يورو لقاء أليسون
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: خالد السيد

رفع نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عرضه المالي الذي قدمه لنادي روما الإيطالي بهدف ضم الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، لـ 75 مليون يورو. 

وكانت إدارة الفريق قد عرضت على روما 70 مليون يورو لقاء شراء لاعب كرة القدم البرازيلي، إلّا أنه بعد ضغوطات الأخيرة، وافق ليفربول على الطلب المقدم له برفع قيمة بيكر المالية.

وتعد هذه هي الزيادة الثانية التي يقدمها ليفربول للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي خلال 24 ساعة، بعد أن زاد عرضه لـ 70 مليون يورو أمس بدلا من 65 مليونا.

انطلاق تجربة إنيستا اليابانية
وينوي فريقه الجديد "فيسيل كوبي" استضافة منافسه "شونان بيلمير" يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن ينضم إنيستا لصفوف الفريق في الملعب.
 

وفي حال إتمام الصفقة سيكون أليسون بيكر أغلى حارس مرمى في التاريخ متجاوزا الإيطالي جيانلويجي بوفون، عند انتقاله من بارما إلى يوفينتوس بقيمة وصلت لـ 53 مليون يورو عام 2001.

وبيكر (25 عامًا) هو الحارس الأول لمنتخب البرازيل في مونديال روسيا لكرة القدم الأخيرة، التي توج بها منتخب فرنسا، وهو دولي منذ 2015.

وبدأ مسيرته مع انترناسيونال البرازيلي قبل أن ينتقل لروما الإيطالي 2016.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي للدوري الإنجليزي (البريمرليغ) في المركز الرابع برصيد 75 نقطة، وضمن لنفسه مقعدًا بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الذي احتل وصافتها الموسم المنقضي.

 


#أليسون بيكر
#ليفربول
#روما
#كرة قدم

من عرب 48

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