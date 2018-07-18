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هازارد بإسبانيا في ظل المفاوضات بين تشيلسي ومدريد

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 22:11

هازارد بإسبانيا في ظل المفاوضات بين تشيلسي ومدريد
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: خالد السيد

يستمر النادي الملكي الإسباني، في مساعيه لإقناع تشيلسي الإنجليزي، حسم انتقال النجم البلجيكي، إيدين هازارد خلال موسم الصيف الحالي.

ويفاوض النادي الإنجليزي ريال مدريد على سعر الجناح البلجيكي، حيث طلب بمقابل التخلي عنه 225 مليون يورو.

فيما قالت صحيفة "ماربيلا" الإسبانية، إن هازارد (27 عاما) قد ظهر، اليوم الأربعاء، في منطقة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية حيث يقضي عطلته مع مجموعة من أصدقائه، بعد عودته من اللعب مع صفوف بلاده في كأس العالم بروسيا.

ويترقب النجم البلجيكي خلال تواجده في إسبانيا، التطورات التي قد تحدث في المفاوضات بين الناديين، إذ يعلم المحيطون به برغبته في الانتقال لريال مدريد، كما سبق أن أدلى بتصريحات فتح خلالها باب الرحيل عن لندن.

ليفربول يدفع 75 مليون يورو لقاء أليسون
رفع نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عرضه المالي الذي قدمه لنادي روما الإيطالي بهدف ضم الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، لـ 75 مليون يورو. 
 

وألمح رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خلال حفل تقديم المدافع ألفارو أودريوزولا، إلى إمكانية التوقيع مع لاعب آخر في فترة الانتقالات الحالية.

وقال: "نحن نملك فريقا قويا وسوف نعززه بلاعبين عظماء آخرين".

واقتربت إدارة الميرنجي من حسم صفقة تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي، بينما لا يوجد جديد بعد في صفقة هازارد.

ويمر ريال بصيف عاصف بعد رحيل مدربه زين الدين زيدان في أيار/مايو بعد أيام من فوزه بلقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

وفي ظل عادة ضم لاعبين بارزين، خاصة خلال عام كأس العالم، فقد ذكرت تقارير إنجليزية وإسبانية أن ريال يحاول ضم الحارس تيبو كورتوا من تشيلسي أيضًا.

 


#تشيلسي
#ريال مدريد
#إيدين هازارد
#الدوري الإسباني

من عرب 48

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