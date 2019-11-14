اعتزال بوب ومايك براين لعب كرة المضرب

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن لاعبا كرة المضرب الأميركيّان، التوأمان بوب ومايك براين، اليوم الخميس، اعتزالهما كرة المضرب، بحلول العام المقبل، مع انتهاء بطولة الولايات المتحدة.

وسيتوقف صاحبا أفضل سجل في تاريخ الزوجي في الكرة الصفراء، البالغ عمريهما 41 عاما، عن اللعب بعد مشاركتهما في بطولة نيويورك.

ويذكر أنّ اللاعبين استهلّا مشوارهما الرياضي عام 1995، حيث خاضا آنذاك أول بطولة كبرى في مسيرتهما الاحترافية، بعمر السابعة عشرة.

وحازا الشقيقان على عدة جوائز رياضية؛ غير أنهما انتظرا ثمانية أعوام للفوز بأولى ألقابهم الكبرى من أصل 16 لقبا كبيرا في مسيرتهما الاحترافية. كان ذلك في بطولة فرنسا المفتوحة التي تعتبر ثاني بطولات الغراند سلام أهمية "رولان غاروس".

وبجانب تتويجهما للمرة الثانية في رولان غاروس في عام 2013، أحرزا أيضًا بطولة أستراليا المفتوحة ست مرات، وفلاشينغ ميدوز خمس مرات، وويمبلدون ثلاث مرات.

ويبقى أمام الشقيقان موسمًا أخيرًا وفقًا لقرارهم المفاجئ بالاعتزال، لحصد البطولات، والتي تضمنت حتى الآن 118 لقبًا، بينها 39 في دورات الماسترز.

وقال لاعب كرة المضرب، بوب براين، في بيان نشرته رابطة اللاعبين المحترفين "لقد اخترت أنا ومايك إنهاء موسم 2019 بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، مع العلم بأنه كانت لدينا كل الحظوظ للتأهل إلى بطولة الماسترز الختامية".

وأضاف "بعد مناقشات طويلة، قررنا أنه من الأفضل أن نرتاح ونقوي لياقتنا البدنية في ختام عام 2020، الذي سيكون موسمنا الأخير في الملاعب".

وساهم الشقيقان اللذان أنهيا عشرة مواسم في صدارة التصنيف العالمي للزوجي (438 أسبوعًا في المجموع)، في فوز الولايات المتحدة بكأس ديفيس عام 2007، وحصلا على الميدالية الذهبية الأولمبية في عام 2012 في لندن.