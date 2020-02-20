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أليغري: يجب أن أعود للتدريب صيفًا وننتظر تقييم العروض

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 16:05

أليغري: يجب أن أعود للتدريب صيفًا وننتظر تقييم العروض
المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري (أ ب)
عرب ٤٨

شدد المدرب الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، اليوم الخميس، في حديث لوكالة "فرانس برس" على ضرورة عودته إلى التدريب اعتبارا من الصيف، موضحا أنه ينتظر الوقت المناسب لتقييم العروض من الفرق.

وقال أليغري الذي قرر الابتعاد عن التدريب منذ تركه الإدارة الفنية لفريق يوفنتوس نهاية الموسم الماضي "في (أيلول) سبتمبر يجب أن أعود إلى التدريب رغم أنني اعتدت كثيرا على العطلة ولم أعد أعمل بعد. لذلك يتعين علي العودة".

وفي معرض رده عن سؤال عما إذا كان مسؤولو نادي باريس سان جرمان الفرنسي في مقدتهم المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، تواصلوا معه بهدف التعاقد معه الموسم المقبل خلف للألماني توماس توخل الذي ينتهي عقده عام 2021، أكد أليغري: "لا. أولا لأنه لا يوجد شيء. ثانيا، لأنه سيكون عدم احترام للآخرين. اليوم، أنا في باريس، مدينة رائعة، لتقديم كتابي، وخاصة حكايتي وتجاربي".

وأضاف أثناء وجوده في باريس للترويج لكتابه "الفوز، إنه بسيط جدا": "أنا لا أتحدث عن مستقبلي لأن مستقبلي غير معروف بالنسبة لي".

وتابع: "لا زلت أستغل عطلتي. كم يتبقى من العطلة؟ ثلاثة أشهر؟ إذن ثلاثة أشهر أخرى من الإجازة، فترة جيدة. في (أيلول) سبتمبر، يجب أن أعود".

وتهرب أليغري مبتسما حول إمكانية تدريبه أحد أندية الدوري الإنجليزي، وقال "أتعلم اللغة الإنجليزية، لكنني أتعلمها من أجل ثقافتي الشخصية! لأنني عندما أسافر إلى الخارج، لا أستطيع التواصل!".

وكان وكيل أعماله أكد هذا الأسبوع، أن المدرب السابق ليوفنتوس يريد مواصلة مسيرته التدريبية "بالخارج".

وقال: "إنها أمنية، لكن في الوقت الحالي لا توجد اتفاقات مع الأندية الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية".

وأضاف: "ننتظر الوقت المناسب لتقييم العروض: هناك فرق ستقرر تغيير المديرين أو الاستمرار مع مدربيها الحاليين".

وقاد أليغري يوفنتوس على الخصوص إلى لقب الدوري الإيطالي في المواسم الخمسة الأخيرة وإلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

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#المدرب الإيطالي
#ماسيميليانو أليغري
#يوفنتوس

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