مونديال 2026: صندوق الاستثمارات السعودي راعيا للبطولة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تسمية الصندوق داعما رسميا في آسيا وأميركا الشمالية لبطولة كأس العالم 2026 مقابل مبلغ لم يُكشف عنه، ليدخل الصندوق في نادي شركاء "فيفا" من الفئة الثالثة.

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، عقد شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصبح راعيا لكأس العالم المقررة بين 11 حزيران/ يونيو، و19 تموز/ يوليو المقبلين في أميركا الشمالية وآسيا، في خطوة إضافية ضمن السياسة الرياضية للمملكة.

وأفادت الهيئة الكروية في بيان بأن "صندوق الاستثمارات العامة يُعزز شراكته مع ’فيفا’، كداعم رسمي لبطولة كأس العالم 2026، ويشمل الاتفاق 2 من الشركات التابعة للصندوق وهما: مجموعة ’سافي’ للألعاب ومدينة القدّية".

وتصنف "سافي غايمز غروب" من بين الشركات العالمية الرائدة في مجال ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، فيما تعتبر القدّية العاصمة السعودية المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة.

وتابع بيان الهيئة الكروية العليا قائلا "يأتي هذا الإعلان استكمالا للشراكة الناجحة خلال كأس العالم للأندية 2025، ويعكس النهج المشترك بين الصندوق و’فيفا’ الذي يهدف للدفع بعجلة التطوير والتفاعل في عالم كرة القدم، وترسخ هذه الشراكة التزام صندوق الاستثمارات العامة بالرياضة كقطاع يحظى بالأولوية".

وبتحوله إلى "داعم رسمي" لكأس العالم مقابل مبلغ لم يُكشف عنه، يدخل صندوق الاستثمارات العامة نادي شركاء "فيفا" من الفئة الثالثة، خلف الرعاة العالميين للهيئة الكروية العليا وأولئك المرتبطين ببطولة محددة.

وتضم الفئة الأولى، المنظمة بحسب قطاعات النشاط، مجموعات منخرطة في الرياضة مثل "أديداس" و"كوكا-كولا" و"فيزا"، إضافة إلى عملاق النفط السعودي "أرامكو"، "شريك الطاقة" لـ"فيفا" منذ 2024.

أما الفئة الثانية، فتضم شركات أميركية تسعى إلى استثمار المونديال على أرضها المقام بالشراكة مع المكسيك وكندا، مثل "فيرايزون" (Verizon)، و"بنك أوف أميركا" و"إيه بي إن بيف" (AB In Bev).

ويتيح الاتفاق مع "فيفا" الذي بدأ العام الماضي بشراكة أولى حول كأس العالم للأندية، لصندوق الاستثمارات العامة مواصلة "توسّعه العالمي في مجال الرياضة"، بحسب مدير إدارة الهوية المؤسسية في الصندوق محمد الصياد، كما ورد في البيان.

وبعد مونديال 2030 المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، مع 3 مباريات في أميركا الجنوبية، ستنظّم السعودية منفردة كأس العالم 2034، أكبر مسابقة تستضيفها المملكة على الإطلاق.

وبهذه المناسبة، قال رومي جاي، مدير الأعمال في "فيفا" إنه "يسرنا أن يكون صندوق الاستثمارات العامة داعما لنسخة هذا العام من كأس العالم التي من شأنها أن تُحدث تحولا كبيرا. ونتطلع معا لتنظيم بطولة تاريخية تُلهم الجماهير حول العالم وتُوحدهم جميعا".

من جانبه، قال محمد الصياد "يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز وتوسيع حضوره العالمي في المجال الرياضي، مع التركيز على كرة القدم كمحور أساسي. تستند هذه الشراكة على التعاون بين الصندوق وفيفا".

وأضاف " يواصل صندوق الاستثمارات العامة جهوده الهادفة إلى دفع نمو رياضة كرة القدم حول العالم، من خلال تعزيز المشاركة في الرياضة، وإتاحة المزيد من الفرص للاعبين والجمهور وكامل منظومة كرة القدم".