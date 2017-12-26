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تعديلات على امتحانات البجروت في رمضان

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 17:28

تعديلات على امتحانات البجروت في رمضان
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن عدّة تعديلات في امتحانات البجروت الخاصّة بالطلاب العرب، في ظل الصعوبات التي تؤثر على المردود التحصيلي للطلاب.

وجاءت التعديلات للتسهيل على الطلاب العرب إثر إهمال الوزارة، حتى اليوم، للكثير من احتياجاتهم والتي من شأنها التأثير على درجات تحصيلهم الدراسي، ومن أهمها تقديم نماذج امتحانات بلغات أجنبية وعدم مراعاة المواقيت الخاصة بشهر رمضان.

وللتوصل للتعديلات، أقيمت عدّة جلسات مشتركة بين قسم الامتحانات وقسم التّعليم العربي بمشاركة نحو 50 مديرا في جهاز التّعليم العربي، إلى أن تم عقد جلسة تلخيصيّة.

وشمل التعديل، كما تقرر في الجلسة، تبكير موعد تقديم امتحانات التّاريخ، الأدب، اللغة العبريّة، اللغة العربيّة في المدارس العربية، خلال شهر رمضان، على أن تقام في السّاعة 11:00 صباحا.

في حين تقام الامتحانات المشتركة، مثل: اللغة الإنجليزيّة والرّياضيّات في الساعة 12:00 ظهرا، خلال رمضان، وذلك للتسهيل على الطلاب الصّائمين المتقدّمين للامتحانات ولتسريح الطلاب غير الممتحنين من المدارس، وأكدت الوزارة أن مواعيد الامتحانات سوف تُنشر لاحقا.

هذا وسوف يتمكن الطلاب العرب، أخيرًا، من تقديم امتحانات المواضيع التكنولوجية باللغة العربية، حيث سيتم ترجمة النماذج للغة العربيّة، بعد أن شكل تقديمها باللغة العبريّة عائقا أمام الطلب العرب للعبير عن قدراتهم، وقال بيان الوزارة إن قسم الامتحانات، سوف يوفر النماذج المترجمة ابتداء من مواعيد الامتحانات القادمة.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#امتحانات البجروت
#وزارة التربية والتعليم
#وزارة المعارف
#رمضان

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