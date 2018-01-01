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"حملة" تخرج مدراء تسويق رقمي

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 15:20

"حملة" تخرج مدراء تسويق رقمي
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

خرّج مركز حملة، الأسبوع الماضي، مجموعة جديدة من مدراء الحملات التسويقية الرقمية للمؤسسات غير الربحية، بمشاركة 15 شخصًا يعملون في عدد من المؤسسات والمبادرات الفلسطينية.

وشارك 15 شخصًا من مؤسسات ومبادرات اجتماعية متعددة من الداخل الفلسطيني، في الدورة التي احتوت على 70 ساعة تدريبية مكثفة، استمرت لمدة 5 أشهر، لتعلم وتمرّس المشاركين في مواضيع مختلفة في مجال إدارة الحملات مثل: مبادئ التسويق الاجتماعي، بناء الخطط والاستراتيجيات الإعلامية للمؤسسات، التسويق الداخلي "الإنباوند"، تهيئة محرك البحث، بناء المواقع، التسويق عبر محركات البحث، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التسويق عبر المضمون.

ودرّب وحاضر في الدورة مجموعة من خبراء التسويق الرقمي والاجتماعي، شملت كل من: رنا عسلي، محمد جبالي، أحمد دياب وإياد برغوثي.

يذكر أن دائرة التدريبات في مركز حملة تقوم بسلسلة تدريبات وبناء قدرات لمؤسسات فلسطينية، عبر طرفي الخط الأخضر، في مجال النشاط الرقمي، ومنها تدريبات في مجال الأمان الرقمي، الحملات الإلكترونية، التسويق الرقمي، التمويل الجماعي ومواضيع أخرى.

ومركز "حملة" هو مؤسسة أهلية غير ربحية تهدف إلى تمكين المجتمع المدني الفلسطيني من المناصرة الرقمية، من خلال بناء القدرات المهنية والدفاع عن الحقوق الرقمية وبناء الحملات الإعلامية المؤثرة. لذا يركّز مركز حملة مشاريعه ومبادراته في ثلاث مجالات أساسية: التدريبات، المرافعة والحملات.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حملة
#حملات تسويق رقمية

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