جسر الزرقاء: "بسملة" تقدم هدايا لأطفال في "رمبام"

نظمت جمعية بسملة من قرية جسر الزرقاء نشاطا ترفيهيا أطلقت عليه اسم "ويبقى في الحياة أمل" لرسم البسمة على وجوه أطفال مرضى بالسرطان في مستشفى "رمبام" بحيفا بمشاركة ذويهم.

جاء هذا في بيان أصدرته جمعية بسملة في جسر الزرقاء، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

وجاء في البيان أيضا أن "هذا النشاط الذي نُظم، مؤخرا، أتى ضمن نشاطات عديدة نظمتها جمعية بسملة بهدف رفع الروح المعنوية للأطفال المرضى بالسرطان وذويهم، وبمبادرة عضوات وشبيبة الجمعية والتي قامت في بداية الأسبوع بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين. وقام المهرجان في إدخال الفرحة لقلوب الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم".

وأكد أن المبادرة لاقت استحسان الأهالي وطاقم الأطباء في المستشفى.

وقالت مديرة الجمعية، سائدة العلي، إن "هذه الأعمال الخيرية التي تهدف لرفع المعنويات لدى هذه الفئة وغيرها من فئات المجتمع، والتي بحاجة لدعم معنوي، هي من أولويات العمل في البرنامج السنوي للجمعية".

وأكدت أن "هذه النشاطات تزيد من التماسك والتلاحم المجتمعي".

وقالت عضوة الجمعية، رنين فاعور، إنها شاركت لأول مرة في هذا النشاط، وهي فخورة جدا بذلك.

وأضافت: "أدعو كل من يملك الوقت والإرادة في أن يجعل البسمة تعلو وجوه هؤلاء الأطفال من خلال المشاركة بمثل هذه النشاطات".

وأشاد عضوا شبيبة بسملة، مرجان جربان وعكرمة شهاب بهذه النشاطات والفعاليات الإنسانية الهادفة.