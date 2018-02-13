البطالة الفلسطينية: 18.1% بالضفة الغربية و43.6 بقطاع غزة

ارتفعت معدلات البطالة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عام 2017، بنحو نصف بالمئة عن العام الذي سبقه، وبلغت بالمعدل 27.4% في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، حيث تتفاوت النسب بين المنطقتين.

وأورد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في السوق الفلسطينية، بلغ 377.3 ألف فرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشهد نسب البطالة تفاوتا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت 18.1% في الضفة الغربية، و43.6% في قطاع غزة. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية 157.1 ألفا، بينما بلغ عددهم في قطاع غزة 220.2 ألف عاطل عن العمل.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 11 عامًا، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأشار تقرير الإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد المشاركين في القوى العاملة في 2017، بلغ 1.375 مليون فرد، منهم 870 ألفا في الضفة الغربية وقرابة 505 آلاف فرد في غزة.

وسُجلت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية 20 - 24 عاما في فلسطين، بنسبة بلغت 44.6% في 2017.