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استطلاع: الشباب الأوروبي يتخلى عن ثقل المعتقدات الشمولية

تاريخ النشر: 22/03/2018 - 17:19

استطلاع: الشباب الأوروبي يتخلى عن ثقل المعتقدات الشمولية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

خلصت دراسة بريطانية حديثة، إلى أن أغلبية الشباب الأوروبي، تخلوا عن ثقل المعتقدات الشمولية، وأن الكثير منهم لا يؤمن بأي معتقد ديني.

وتستند الدراسة التي نشرتها، اليوم الخميس، صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، إلى تحليل بيانات دراسات استقصائية أجرتها مؤسسة "يوروبيان سوشيال سيرفي" لأبحاث استطلاعات الرأي خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

وأظهرت الدراسة التي أعدها أستاذ اللاهوت في جامعة سانت ماري في لندن، ستيفن بوليفانت، أنه من خلال تحليل البيانات تبين أن شباب جمهورية التشيك (تشيكيا) هم الأقل التزامًا بالدين، حيث يقول نحو 91% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عامًا هناك إنهم لا يعتنقون أي معتقد ديني. فيما تراوحت تلك النسبة بين 70% و80% بين الشباب في إستونيا.

وفي المقابل بيّن التقرير أن بولندا كانت الدولة الأوروبية الأكثر تدينًا، في ظل تراجع نسبة اللادينيين فيها إلى 17%، تليها ليتوانيا حيث تبلغ نسبة اللادينيين 25%.

وبحسب الدراسة، قال 70% من الشباب في تشيكيا "لم يسبق لهم مطلقًا الذهاب إلى أي مكان للعبادة"، في حين قال 80% "لم يسبق لهم أن أدوا أي صلوات".

وتراوحت نسبة من قالوا إنهم لم يذهبوا إلى كنائس في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، بين 56% و60%. وتعد الديانة المسيحية إلى حد كبير الدين الرئيسي في أوروبا.

وبناء على إحصائية لمركز الأبحاث الأميركي "بيو"، لعام 2011، يُشكّل المسيحيون حوالي 76.2% من سكان أوروبا.

وتوقع المركز نفسه أن يمثل المسلمون نحو 10% من إجمالي سكان أوروبا بحلول 2050، مقارنة بـ 5.9% في 2010.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المعتقدات الشمولية
#دراسة بريطانية
#دراسة

من عرب 48

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