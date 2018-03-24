واشنطن: آلاف المُتظاهرين يُطالبون بتشديد السيطرة على السلاح

تجمَّع آلاف الأشخاص في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم السبت، للمطالبة بإصدار تشريعات صارمة للسيطرة على ظاهرة انتشار الأسلحة النارية، احتجاجا على حوادث إطلاق نار مميتة شهدتها أنحاء مختلفة من البلاد في الآونة الأخيرة، وفق وسائل إعلام محلية .

ولم ترد أرقام محددة لعدد المشاركين في المظاهرة، غير أن وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية قالت إن منظمي الاحتجاج (لم تذكرهم) يأملون في حشد 500 ألف متظاهر.

وأضافت: "إذا تحقق هذا الرقم فإنها ستكون من أكبر المظاهرات التي تشهدها واشنطن منذ حرب فيتنام".

وذكرت الوكالة أنه يتم التخطيط لـ 800 مسيرة أخرى بالتزامن مع تلك المظاهرة في عدة مدن أميركية، وأخرى خارج الولايات المتحدة.

وتأتي تلك التجمعات بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة في أنحاء مختلفة من البلاد.

ففي 14 شباط الماضي، اقتحم المراهق "نيكولاس كروز" مدرسة "باركلاند" الثانوية بولاية فلوريدا، المفصول منها سابقًا، وأطلق النار على عدد من الطلاب والمعلمين؛ ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة آخرين.

وفي الشهر الماضي، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسليح المعلمين وتدريبهم على حمل السلاح، للدفاع عن أنفسهم وعن الطلاب في حال وقع هجوم على المدرسة، نظرًا لتكرار مثل تلك الحوادث في مدارس البلاد.

وأفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها البلاد، منذ مطلع 2018 وحتى أواخر شباط الماضي (خلال شهرين)، إلى مقتل ألفين و249 شخصًا، بحسب إحصائية صادرة، في 26 فبراير 2018، عن منظمة "أرشيف العنف المسلح".