الشرطة التركية تُفرق مسيرة محظورة لنشطاء مثليين

تجمّع ناشطون من المثليين في تركيا، أمس الأحد، في مسيرة "فخر" في إسطنبول، منتقلين من شارع إلى آخر لمدة ساعة أثناء محاولة الشرطة إنهاء حدث حظرته الحكومة المحلية للسنة الرابعة على التوالي.

وردد مئات الأشخاص شعارات ولوحوا بأعلام قوس قزح في شوارع جانبية على طول شارع الاستقلال، وهو شارع المشاة الرئيسي في إسطنبول. وأصدر المُنظمون بيانا قالوا فيه إن حظر المدينة لن يمنعهم من التحرك بسلام.

على الرغم من الحظر، سمحت الشرطة للمنظمين بقراءة بيان صحفي. وقالت الجماعة في البيان الذي قرأه متطوع بصوت عالٍ: "لا نعترف بهذا الحظر"، واصفا الحظر الذي فرضه حاكم إسطنبول بأنه "هزلي".

وطلبت الشرطة من الحشد التفرق بعد البيان، محذرة "وإلا، سنتدخل". وقام الشرطيون بدوريات مع الكلاب.

وأطلق الشرطيون الغاز المسيل للدموع على مجموعات في بعض المناطق وشوهدوا في أماكن أخرى وهم يدفعون ويصرخون على المشاركين الذين كانوا بطيئين للغاية في التفرق.

وقال منظمو المسيرة يوم الجمعة إن المحافظ حظر المسيرة في انتهاك للحق في حرية التجمع.

وأشار المحافظ إلى دواعي أمنية و"حساسيات" عامة كأسباب لحظر مسيرات المثليين منذ عام 2015. قبل ذلك، سمحت السلطات التركية بمسيرات الفخر منذ أول حدث في 2003. وحضر ما يصل إلى 100 ألف شخص مسيرة فخر في اسطنبول في 2014.

وعلى الرغم من وجود الشرطة أمس الأحد، إلا أن مجموعات من المتظاهرين أخذوا في إعادة التجمع في أجزاء مختلفة من منطقة تقسيم في المدينة، مرددين "لا تصمتوا، اصرخوا ، يوجد مثليون جنسيا."

وقرأ ناشط آخر من البيان الذي تداوله منظمو المسيرة أيضا على الإنترنت وقال: "نفتقد المسيرات التي يحضرها الآلاف حيث نحتفل برؤيتنا."