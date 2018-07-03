حيفا: منافسات علنية في الخطابة والمناظرة للقيادة الشابة

ينظّم مركز "إعلام"، يوم الخميس المقبل، في أمسية خاصة في مسرح الميدان- حيفا، مناظرات علنيّة وخطابات فرديّة حول مواضيع وقضايا اجتماعية وسياسيّة متنوّعة ضمن مشروع "القيادة الشابّة" المموّل من قبل صندوق "هانس زايدل".

وامتدت دورة القيادة الشابة، التي اشترك فيها 15 مشاركًا اكتسبوا مهارات في القيادة، فن المناظرة والمحاكاة، على مدار 5 أشهر، وشملت على العشرات من اللقاءات والتدريبات والورشات المميزة، كما العديد من المنافسات قام بتقييمها باقة من المختصيّن تحضيرًا للمنافسة الختاميّة. وجرى خلال التدريبات كشف المتدربين المتنوعين جغرافيًا وجندريًا وأكاديميًا على استراتيجيّات القيادة وفنون الخطابة والريادة المجتمعيّة وقواعد المناظرة، بالإضافة إلى أسس المُحاكاة، حيث رافق التدريبات تطبيق من خلال حوارات ونقاش مواضيع وقضايا فارقة مجتمعيًّا.

كما يعمل المشروع على تنمية وبلورة أربع استراتيجيات مهمة، ألا وهي القيادة، الخطابة، المناظرة والمحاكاة، كما يهدف إلى المساهمة في صقل وتأهيل جيل قياديّ ورائد، يملك مؤهلات القيادة ويتقن فنون الخطابة والمناظرة والمحاكاة ويتعرف على آليات عملها. بالإضافة إلى تنمية قدرة التفكير الجماعي والمسؤوليّة الاجتماعيّة، والقدرة على إيصال أفكار ورسائل سامية تنهض بالمجتمع.

وسيفتَتَح الحدث الختامي يوم الخميس السّاعة 14:00 ظهرًا مع منافسة علنيّة في الخطابة لمشتركي مشروع القيادة الشّابة. أما السّاعة 16:00 فستنطلق جولات تنافسيّة في المناظرة بين مشتركي مشروع القيادة الشّابة. وفي فقرة الختام السّاعة 18:00 والتي تعتبر الفقرة الرئيسيّة لحدث الختام، فسيتنافس مشتركو المشروع بمناظرة علنيّة ستناقش السؤال: "هل آن أوان رفض التمويل الإسرائيلي للإنتاج الثقافي والفنّي؟" وستشارك في الفريق المعارض المخرجة سهى عرّاف، وفي الفريق المؤيد سيكون الممثّل صالح بكري، كما ستيسّر المناظرة المدربة نجوان بيرقدار.

وفي الختام، سيتمّ إعلان أسماء الفائزين بمشروع القيادة الشابّة وتوزيع جوائز ماليّة على الفائزين.